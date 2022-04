Củ cải đường – “nhà máy dinh dưỡng”, nước ép thần dược: Bạn biết gì về nó?

Nước ép củ cải đường, mọi người đang uống nó hàng ngày và nói về nó như một loại thần dược. Bạn có thể nói là đó một cơn sốt. Nhưng sự thật loại nước ép này là gì?

Theo Phòng khám Cleveland, củ cải đường khá đặc biệt. Chúng là một trong số rất ít các loại rau hoặc trái cây có màu đỏ tím đậm và màu sắc đẹp đẽ đó mang theo một nhóm nhỏ các chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng độc đáo hơn so với các sản phẩm có màu sắc khác. Màu đỏ ruby ​​của củ cải đường đến từ một loại sắc tố thực vật tự nhiên được gọi là betalain.

Betalains là chất dinh dưỡng thực vật có chứa vô số chất chống oxy hóa và choline. Chúng có đặc tính chống viêm và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng betalain có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và làm chậm hoặc thậm chí làm giảm sự phát triển của tế bào khối u. Betalain có trong thịt và vỏ của củ cải đường, nhưng bị biến chất khi nấu chín. Củ cải đường sống hoặc hấp chín sẽ giúp bạn tăng lượng betalain lớn nhất.

(Ảnh: ilovebicycling)

Củ cải đường (loại rau xanh có thể ăn được – và ngon miệng!) chứa sắt, nhiều nitrat, beta-carotene, axit folic và vitamin A, B & C. Củ cải đường chứa tất cả các loại vitamin B, cùng với kali, chất sắt nói trên, mangan và magiê. Hàm lượng sắt trong rau củ cải đường cao hơn so với rau bina.

Là một nhà máy dinh dưỡng, củ cải đường cũng chứa nhiều chất xơ và khuyến khích sự phát triển của vi khuẩn tốt trong đường ruột của bạn. Chúng ta cần nhiều vi khuẩn lành mạnh trong hệ tiêu hóa để giúp chống lại bệnh tật và tăng cường hệ miễn dịch. Chất xơ cũng cải thiện tiêu hóa và giảm nguy cơ táo bón.

Đó là tin sốt dẻo toàn bộ về củ cải đường, bây giờ chúng ta hãy thả nhịp với nước ép củ cải đường. Những người theo đuổi loại nước uống này tin rằng nó mang lại cho họ thêm năng lượng khi tập thể dục, cải thiện hiệu suất thể thao và hơn thế nữa. Hãy khám phá nhé!

Những lợi ích sức khỏe của nước ép củ cải đường là gì?

Một số nghiên cứu cho thấy nước ép củ cải đường có thể tăng cường sức chịu đựng, giúp bạn tập thể dục lâu hơn, cải thiện lưu lượng máu và giúp giảm huyết áp.

Hạ huyết áp: Một số nghiên cứu được công bố trên các tạp chí như Hypertension and Circulation cho thấy những người uống nước ép củ cải đường thay vì nước lọc thấy máu ít đông hơn và huyết áp giảm sau ba giờ. Mối liên hệ cũng được tìm thấy giữa việc uống nước ép củ cải đường và việc tăng 13% sức mạnh cơ bắp ở những người đã từng bị suy tim. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng những người uống 16 ounce nước ép củ cải đường làm giảm huyết áp tâm thu của họ trung bình 4 hoặc 5 điểm. Năng lượng nitrat tốt nhất.

Vitamin C: Nước ép củ cải đường có chứa vitamin C, một chất chống oxy hóa giúp tăng cường khả năng miễn dịch và giúp bảo vệ tế bào chống lại tác hại của các gốc tự do. Nó cũng hỗ trợ sản xuất collagen và giúp hấp thụ sắt.

(Ảnh: RT magazine)

Kali: Điều này có thể giúp ích cho hoạt động thể thao. Nó là một chất điện giải giúp chống lại chuột rút cơ, suy nhược và mệt mỏi, đồng thời giúp các dây thần kinh và cơ hoạt động.

Betalains: Betalain thực sự tốt – chống oxy hóa mạnh, chống viêm và có thể ngăn ngừa một số bệnh ung thư và tế bào khối u.

Cải thiện thể lực: Có thể có một số tính hợp pháp cho tuyên bố được quảng cáo nhiều này. Nó có thể cải thiện hiệu suất thể thao và giảm mệt mỏi cơ bằng cách cải thiện việc cung cấp oxy và lưu lượng máu đến các cơ. Một nghiên cứu năm 2019 do Viện Y tế Quốc gia tài trợ cho thấy rằng những người đi xe đạp uống nước ép củ cải đường trong một tuần cho thấy hiệu suất được cải thiện. Họ cũng nhanh hơn, hoàn thành khóa học 10K trong thời gian ít hơn 1,6%. Điều này xảy ra ở cả môi trường có độ cao và độ cao thấp, so với các đồng nghiệp không uống nước củ cải đường của họ. Các nhà nghiên cứu cho rằng hàm lượng nitrat cao trong nước ép củ cải đường được chuyển hóa thành oxit nitric trong cơ thể. Điều này giúp cải thiện tuần hoàn, thư giãn và làm giãn nở các mạch máu và tăng cường oxy trong máu.

Nước ép củ cải đường có tác dụng phụ không?

Trong hầu hết các trường hợp, mọi người có thể ăn củ cải đường hoặc uống nước ép củ cải đường một cách an toàn mà không gặp phải bất kỳ tác dụng phụ tiêu cực nào. Tuy nhiên, một số người có thể gặp một số triệu chứng sau đây.

(Ảnh: Women’s Health)

Beeturia: Đây là điều cần lưu ý vì nếu không ban đầu có thể bị sốc. Beeturia là sự đổi màu của nước tiểu do ăn củ cải đường hoặc tiêu thụ thực phẩm / đồ uống có màu từ củ cải đường. Nước tiểu của bạn khi bị ảnh hưởng sẽ có màu từ đỏ đậm đến hồng. Nó cũng có thể làm cho phân của bạn có màu sẫm và / hoặc hắc ín. Tình trạng này không ảnh hưởng đến tất cả mọi người; ước tính rằng đó là khoảng 14% dân số.

Beeturia dường như phổ biến hơn ở những người bị thiếu sắt. Nước ép củ cải đường, với nồng độ sắc tố của nó, có thể gây ra nước tiểu củ cải đường với tỷ lệ cao hơn; một nghiên cứu chỉ ra bảy trong số tám người uống nước ép củ cải đường thường xuyên sẽ trải nghiệm nó. Beeturia, mặc dù có một chút kỳ lạ – hoặc mang tính giải trí, tùy thuộc vào quan điểm của bạn – nhưng lại vô hại.

Sỏi thận: Củ cải đường và nước ép củ cải đường rất giàu oxalat. Axit oxalic, oxalat là các hợp chất tự nhiên sẽ liên kết với các khoáng chất như canxi và hình thành sỏi thận. Các chỉ số khác cho thấy mức oxalat của bạn quá cao bao gồm đi tiêu đau hoặc phân có hạt, đi tiểu đau, thay đổi tâm trạng, phát ban trên da hoặc nổi mề đay, chóng mặt, mệt mỏi và khó tập trung.

FODMAP: Các oligosaccharid có thể lên men, disaccharid, monosaccharid và polyols (FODMAP) là các loại đường có thể lên men thực hiện quá trình lên men của chúng trong ruột kết của bạn. Chúng rất tốt để tiêu thụ, nhưng chúng khó hấp thụ, có nghĩa là chúng có thể gây đầy hơi, đau và co thắt dạ dày. Nếu bạn bị vi khuẩn ruột non phát triển quá mức hoặc hội chứng ruột kích thích, thì FODMAP đặc biệt không phải là bạn của bạn và bạn nên tránh.

Phản ứng dị ứng: Những người bị dị ứng với củ cải đường có thể bị nổi mề đay, mẩn ngứa, dây thanh quản căng thẳng hoặc thậm chí là sốc phản vệ, khiến hệ thống miễn dịch giải phóng một lượng lớn hóa chất có thể khiến bạn bị sốc. Huyết áp giảm đột ngột và đường thở bị thu hẹp gây tắc thở.

Hại gan: Tin tốt là nước ép củ cải đường thực sự rất giàu sắt, đồng, phốt pho và magiê. Nhưng đó cũng là tin xấu. Sắt, đồng, phốt pho và magiê đều là kim loại và nếu bạn tiêu thụ chúng quá mức, chúng sẽ tích tụ trong gan, có khả năng gây hại cho gan và cả tuyến tụy.

(Ảnh: Inside)

Bệnh huyết sắc tố: Khi tất cả các khoáng chất và kim loại đó tích tụ trong cơ thể chúng ta, có khả năng chúng ta sẽ cung cấp nhiều sắt hơn mức chúng ta cần. Đây được gọi là bệnh huyết sắc tố và nó có thể gây hại. Các triệu chứng có thể bao gồm nhịp tim bất thường, giảm sản xuất hormone và hôn mê hoặc năng lượng thấp.

Vậy phán quyết là gì? Nước ép củ cải đường có phải là thần dược không? Về tổng thể, chúng ta có thể phỏng đoán rằng phần lớn nước ép củ cải đường là khá tốt cho bạn. Nó chứa nhiều vitamin và khoáng chất, giàu chất chống oxy hóa và có thể làm giảm huyết áp tạm thời. Tuy nhiên, đối với tất cả mọi thứ, điều độ là chìa khóa. Ăn củ cải đường được cho là một lựa chọn tốt hơn. Khi bạn ép củ cải đường, bạn sẽ mất đi lượng chất xơ có trong chúng và bạn sẽ ăn nhiều đường hơn so với khi ăn một hoặc hai củ cải đường.

Theo VTV

