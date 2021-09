Liên đoàn Lao động tỉnh phát động phong trào thi đua “CNVC-LĐ tỉnh Gia Lai nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19”

Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn cùng với hệ thống chính trị tỉnh trong công tác phòng chống dịch Covid -19; đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ phát động, LĐLĐ tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Lễ phát động trực tuyến phong trào thi đua “CNVC – LĐ tỉnh Gia Lai nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19” với sự tham gia của 17 điểm cầu LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Theo đó, phát động phong trào thi đua “CNVC – LĐ tỉnh Gia Lai nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19”, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đề nghị chú trọng các nội dung trọng tâm như đẩy mạnh tuyên truyền trong CNVC –LĐ, các đơn vị, doanh nghiệp chủ động phòng – chống dịch Covid-19. “Mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ là một chiến sĩ”, “Mỗi Công đoàn cơ sở là một pháo đài, là mái nhà bình yên”, góp phần phòng – chống dịch với tinh thần “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Tăng cường các mô hình hiệu quả như “Tổ an toàn Covid-19”, “Nghĩa tình Công đoàn”, “Công đoàn chung tay cùng tuyến đầu chống dịch”, “Bếp ăn nghĩa tình”. Đặc biệt, phấn đấu đến cuối năm 2021, 100% Công đoàn cơ sở toàn tỉnh thành lập Tổ an toàn Covid-19…

Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã phát động hưởng ứng đợt vận động “Ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi covid -19” do Tổng Liên đoàn và chương trình “7 ngày một đợt xe chở hàng” UBMTTQ Việt Nam tỉnh triển khai. Đây là hoạt động đầu tiên hưởng ứng phong trào thi đua mà Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh vừa phát động. Qua đó, đề nghị các cấp Công đoàn vận động và tiếp nhận đóng góp, ủng hộ của CNVC –LĐ, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm để chuyển giao về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao động nhằm kịp thời điều phối, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn cần trợ giúp do dịch bệnh. Thời gian ủng hộ kéo dài từ ngày 25/8 đến hết ngày 15/10/2021. Tại lễ phát động, cán bộ chuyên trách Công đoàn toàn tỉnh đã hưởng ứng ủng hộ được trên 28 triệu đồng./.

Ngô Thanh, Minh Trung

