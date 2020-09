Gia Lai vững vàng bước vào nhiệm kỳ mới

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với những chương trình, kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt là chú trọng hướng về cơ sở để tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa Đảng với Nhân dân nên tỉnh đã gặt hái được những thành tựu rất quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, tạo hành trang vững chắc để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Đảng, Nhà nước ta đã đến thăm, định hướng, chỉ đạo sâu sát để Đảng bộ tỉnh có bước phát triển mới.

Gia Lai vùng đất Anh hùng, nơi có vị trí chiến lược quan trọng về địa chính trị, kinh tế, quốc phòng-an ninh của đất nước đã không ngừng khởi sắc. Thành quả đó là kết tinh của tinh thần đoàn kết, vượt khó, năng động, sáng tạo của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cùng với sự quan tâm, đầu tư, hỗ trợ đắc lực của Trung ương. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Đảng, Nhà nước ta đã đến thăm, định hướng, chỉ đạo sâu sát để Đảng bộ tỉnh có bước phát triển mới, luôn xứng đáng là hạt nhân chính trị, lãnh đạo quân và dân các dân tộc tỉnh nhà trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu: “Đây là lần thứ tư tôi đến Gia Lai, mỗi lần đến thấy có nhiều đổi mới, có nhiều điểm nhấn rất tốt. Trong thời gian sắp tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của tổ chức Đảng là hạt nhân để vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa… Phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới nếp nghĩ cách làm, phong cách lãnh đạo và tác phong công tác. Xây dựng ý chí vươn lên mạnh mẽ, không cam chịu yếu kém. Đặc biệt là chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; then chốt của then chốt là công tác cán bộ”.

Thực hiện những điều căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và quán triệt nghiêm túc, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tế địa phương, Đảng bộ Gia Lai tiếp tục đoàn kết, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị các cấp và các tầng lớp Nhân dân nên trong nhiệm kỳ 2015-2020 đạt được thành tựu to lớn. Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 7,83%, vượt Nghị quyết đề ra. Quy mô kinh tế tăng đáng kể, đến năm 2020 đạt 80.990 tỷ đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52,54 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Đặc biệt là các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, du lịch…đã chuyển biến mạnh mẽ. Với các chỉ thị, nghị quyết hợp lòng dân, gắn kết giữa Đảng với Nhân dân, vun đắp khối đại đoàn kết các dân tộc như đặc biệt quan tâm chăm lo nâng cao đời sống của Nhân dân ở vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới; xây dựng làng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số; cùng với triển khai tốt công tác dân tộc, tôn giáo… đã tạo nên những khởi sắc mạnh mẽ ở các vùng nông thôn trong tỉnh.

Ông Đinh Tuy – làng Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai nói: “Trước đây đời sống của Nhân dân trong làng gặp nhiều khó khăn, nhà cửa chật chội, ẩm thấp. Từ khi có Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số, nhà cửa của người dân được bố trí, sắp xếp lại, bộ mặt của làng đã thay đổi; đời sống của Nhân dân từng bước cải thiện và nâng cao”.

Từ một tỉnh miền núi với xuất phát điểm về kinh tế-xã hội rất thấp, hòa nhịp đổi mới của đất nước, Gia Lai đã phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Dự ước đến cuối năm nay, có 81 xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 11 xã so với mục tiêu Nghị quyết đề ra; có 5 địa phương cấp huyện đạt chuẩn Huyện nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4,5%, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 40,1% vào cuối năm 2015 nay giảm còn khoảng 6,25%.Các lĩnh vực văn hóa-xã hội liên tục khởi sắc. Với những chủ trương và quyết sách đúng đắn của Đảng bộ tỉnh, đi đôi với phát triển mạnh mẽ về kinh tế-xã hội, chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới luôn được giữ vững ổn định; tiềm lực quốc phòng-an ninh ngày càng vững chắc.

Ông Ngô Thành – Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhận xét: “So với các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2015-2020 có sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn. Đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc, đó là nhờ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh luôn sâu sát với cơ sở để chỉ đạo giải quyết những khó khăn nên tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng”.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cho biết: “Phát huy thành tựu to lớn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và những nhiệm kỳ trước, Đảng bộ Gia Lai đặt ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 đó là: “Tiếp tục phát triển kinh tế – xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng,hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kinh tế thị trường. Tập trung phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch; phát triển khu vực kinh tế tư nhân; xây dựng năng lực đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, các nguồn vốn đầu tư để phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện tốt chủ trương, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị. Xây dựng Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XVI, Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bô tỉnh đề ra. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, vượt khó, biểu thị quyết tâm cao độ và khát vọng vươn tới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh và bền vững”.

Mỗi giai đoạn cách mạng, mỗi chặng đường lịch sử in đậm những dấu ấn đặc biệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Gia Lai. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 là cột mốc lịch sử đánh dấu bước trưởng thành và phát triển không ngừng của Đảng bộ tỉnh qua 75 năm xây dựng và trưởng thành (10/12/1945-10/12/2020). Phấn khởi và tự hào lớn lao về những thành tựu to lớn đã đạt được, cán bộ và Nhân dân trong tỉnh tin tưởng, kỳ vọng với khát vọng đổi mới, phát triển, từ Đại hội này, Đảng bộ tỉnh sẽ tạo những bước ngoặt mới để đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà vươn lên tầm cao mới, gặt hái những thành tựu to lớn hơn nữa./.

