Đảng bộ tỉnh Gia Lai long trọng Khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng nay (28/9), Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã long trọng Khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Hội trường 2/9, TP. Pleiku.

Đồng chí Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí: Hà Ban – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Quốc Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo của các cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Dân vận Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; Ban Đối ngoại Trung ương; lãnh đạo các Vụ của các Ban Đảng Trung ương và các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; Bùi Văn Cường – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Dự Đại hội, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng 350 đại biểu chính thức đại diện cho trên 61.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, nhiệm vụ của Đại hội hết sức quan trọng, đó là: Đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ XV; đồng thời cần xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn mới để đạt được mục tiêu theo Chủ đề Đại hội đề ra là: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; năng động, sáng tạo; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên”. Đồng thời bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Nhìn lại chặng đường nhiệm kỳ qua, chúng ta tự hào với những kết quả toàn diện đã đạt được, đó là biểu hiện sinh động, rõ nét nhất của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đặc biệt là sự đoàn kết nhất trí cao, sự đồng thuận trên dưới một lòng trong toàn Đảng bộ, sự ủng hộ mạnh mẽ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân vì sự phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật và tiến bộ, Đảng bộ tỉnh cũng còn không ít hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, cũng như những khó khăn trong quá trình phát triển. Những ngày này, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang phấn khởi theo dõi, hướng về Đại hội với niềm tin tưởng và kỳ vọng vào sự đổi mới, tiếp tục phát triển của tỉnh. Thành công của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh từ nay đến năm 2025 và tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo như Chủ đề Đại hội đã đề ra. Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội mong rằng các đại biểu sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà; tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia thảo luận; công tâm, sáng suốt trong bầu cử; gương mẫu, kỷ luật trong chấp hành Quy chế làm việc, Nội quy và Hướng dẫn sinh hoạt của Đại hội, góp phần hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình của Đại hội đã đề ra. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Báo cáo chính trị do Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trình bày tại Đại hội đã đánh giá tổng quát các mặt đạt được của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tỉnh Gia Lai còn gặp không ít khó khăn; song dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân hằng năm đạt 7,83%. Quy mô kinh tế tăng đáng kể, GRDP đến năm 2020 đạt gần 81.000 tỷ đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52,54 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực; đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 81 xã đạt chuẩn, vượt 11 xã so với mục tiêu Nghị quyết, có 05 địa phương cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 84 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, các lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, cải cách hành chính, thu hút đầu tư; phát triển kinh tế tập thể, doanh nghiệp, du lịch; thu ngân sách…đạt kết quả rất quan trọng. Tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, phát triển đô thị; đặc biệt ở nhiều vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh có nhiều khởi sắc. Cùng với kinh tế, văn hóa – xã hội cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển; chất lượng dạy và học được nâng lên, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 50%, vượt so với nghị quyết. Y tế tiếp tục phát triển, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng nâng lên. Các hoạt động khoa học, công nghệ, lao động, việc làm, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông chú trọng hướng về cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần Nhân dân. Tỉnh triển khai tốt công tác an sinh xã hội; chăm lo nâng cao đời sống cho các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo, người dân ở vùng dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo từ 19,71% năm 2015 giảm còn khoảng 4,5% vào cuối năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 40,1% giảm còn dưới 6,25% và đến nay không còn hộ gia đình chính sách thuộc diện nghèo. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chủ quyền lãnh thổ quốc gia luôn được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp đạt được những kết quả quan trọng; qua đó càng củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trình bày: “Với sự quyết tâm phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, của nhân dân toàn tỉnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đạt được những thành tựu quan trọng, hoàn thành đạt và vượt 15/18 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đề ra (trong đó đạt 07 chỉ tiêu và vượt 08 chỉ tiêu). Tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh đạt được kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Một số chương trình, dự án nông nghiệp được chú trọng thực hiện, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có chuyển biến rõ nét; các chỉ tiêu về giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu, tổng nguồn vốn huy động, cho vay, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đều tăng. Đầu tư công có nhiều tiến bộ, vốn được bố trí tập trung, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được chú trọng. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp bước đầu có chuyển biến. Việc phát triển doanh nghiệp tiếp tục đạt kết quả tích cực; đầu tư khu vực tư nhân có khởi sắc. Cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư, thúc đẩy sự kết nối và lan tỏa giữa các địa phương. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, đã huy động được nhiều nguồn lực cho nông thôn mới. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học – công nghệ, an sinh xã hội, lao động, việc làm… tiếp tục được quan tâm đúng mức và có chuyển biến tích cực”.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhìn nhận, đánh giá nguyên nhân của những mặt hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm, Báo cáo chính trị cũng đã đề ra quan điểm phát triển, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ tỉnh. Trong đó, đã đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời, cũng xác định 4 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Ngọc Tuấn trình bày tại Đại hội đã đánh giá: BCH Đảng bộ tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo; quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đã cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương để ban hành nhiều Kết luận, Chương trình hành động và đề ra nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn nên đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp và chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc; giữ mối quan hệ công tác giữa Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy với Trung ương và các cấp, các ngành của tỉnh. Về thực hiện chủ trương xây dựng, chỉnh đốn đảng, tự phê bình và phê bình đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong đó, đề cao vai trò trách nhiệm và tính tự giác, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, chủ trì việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động; đồng thời đã kiên quyết xử lý nghiêm một số tồn tại, hạn chế trong Đảng và trong xã hội.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày những bài học kinh nghiệm được rút ra trong nhiệm kỳ qua tại Đại hội

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày những bài học kinh nghiệm được rút ra trong nhiệm kỳ qua: “Một là : Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy là việc làm quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao hoạt động của tổ chức nhằm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo vai trò lãnh đạo của tập thể lãnh đạo cấp ủy, phát huy tốt vai trò của cá nhân, của từng cấp ủy viên nhất là người đứng đầu và giải quyết tốt các mối quan hệ trong công tác; Hai là: Phải chú trọng thực hiện tốt các nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; Ba là : Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý năng động nhạy bén, sâu sát, quyết liệt vận dụng sáng tạo đường lối chủ trương , nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tế của địa phương; Bốn là: Phải thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thường xuyên thực hiện phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt về trách nhiệm nêu gương; Năm là: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, coi trọng tự kiểm tra, khuyến khích sự chủ động, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật “.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận, biểu dương những thành tựu quan trọng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Gia Lai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tán thành với Chủ đề của Báo cáo chính trị và tư tưởng chỉ đạo của Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng chỉ rõ một số hạn chế Đại hội cần tập trung phân tích, thảo luận và đề ra các giải pháp khắc phục; đặc biệt là Đảng bộ tỉnh Gia Lai cần tiếp tục năng động,đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân; khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển và sớm hoàn thành được mục tiêu đã đề ra. Cùng với đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ đức, đủ tài, đảm bảo năng lực lãnh đạo vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI nhằm đáp ứng sự kỳ vọng, gửi gắm của đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng thời bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu: “Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai vốn có truyền thống kiên cường, anh dũng trong đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc và cần cù, sáng tạo, nhạy bén trong phát triển kinh tế – xã hội. Tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc sẽ phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng và ý chí, nghị lực của mình để vươn lên xây dựng Gia Lai thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng là động lực phát triển của vùng Tây Nguyên, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Hà Đức – Đức Hải – R’Piên – Thanh Sáng – Huy Toàn

