Sẽ mở rộng cao tốc đoạn Cao Bồ – Mai Sơn lên 6 làn xe vào tháng 11/2024

Ông Nguyễn Quang Minh – Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Ninh Bình cho biết, Dự án mở rộng tuyến cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1658/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2023, phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 600/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2024 trong đó giao Sở Giao thông vận tải Ninh Bình làm Chủ đầu tư. Quy mô đầu tư mở rộng đoạn tuyến dài 15,245km, đảm bảo quy mô hoàn thiện 6 làn xe với tổng mức đầu tư là 1.875,616 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Ảnh minh họa

“Sau khi Bộ Giao thông vận tải phê duyệt phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn, hiện tỉnh Ninh Bình đang gấp rút hoàn thiện các trình tự hồ sơ, thủ tục để triển khai dự án. Hiện nay, chúng tôi đã lựa chọn xong tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật dự án. Hiện mặt bằng đã được chuẩn bị sẵn sàng, dự kiến sẽ phê duyệt thiết kế kỹ thuật trong tháng 9/2024, khởi công xây dựng tháng 11/2024 và cơ bản hoàn thành trong năm 2026”, ông Nguyễn Quang Minh cho biết.

Điểm đầu kết nối với đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình thuộc địa phận xã Yên Bằng (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Điểm cuối dự án kết nối với dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Mai Sơn – QL45 thuộc địa phận xã Mai Sơn (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình). Dự án được đầu tư theo quy mô đường cao tốc với vận tốc thiết kế 100-120km/h, mở rộng 2 làn xe bên trái đường hiện hữu, bề rộng nền đường mở rộng 15,25m (đảm bảo quy mô hoàn thiện 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25m). Hướng tuyến được giữ nguyên theo hướng tuyến giai đoạn phân kỳ đã đầu tư xây dựng.

Trên tuyến cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn có tổng số 7 cầu. Trong đó, 3 cầu gồm: cầu Nam Bình, cầu Đông Thịnh và cầu Mai Sơn đã được đầu tư, đảm bảo quy mô 6 làn xe, bổ sung lớp tạo nhám trên mặt cầu. Đối với 4 cầu còn lại gồm: cầu Cao Bồ, cầu Cẩm, cầu vượt QL10, cầu Quán Vinh sẽ xây dựng bổ sung đơn nguyên cầu phía trái tuyến để đảm bảo quy mô 6 làn xe.

Ngoài ra, hệ thống giao thông thông minh (ITS) cũng được đầu tư theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định hiện hành. Việc quản lý, điều hành được điều khiển tập trung tại Trung tâm quản lý điều hành giao thông của tuyến đường ôtô cao tốc đoạn Mai Sơn – QL45 hoặc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông tuyến đường ô tô cao tốc khác cho phù hợp. Bên cạnh đó bố trí hệ thống kiểm tra tải trọng xe tại các điểm có làn nhập vào cao tốc, bố trí làn quay đầu xe.

Trước đó, năm 2023 UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất mở rộng với lý do phương tiện tham gia giao thông rất lớn, đạt thiết kế và có xu hướng sắp quá tải trong thời gian tới. Cùng với đó là do đường không có làn dừng xe khẩn cấp nên khi phương tiện bị hư hỏng sẽ xảy ra ùn tắc, gây mất an toàn giao thông. Xảy ra một số vụ tai nạn do xe gặp sự cố, đỗ trên đường…Riêng nút giao Cao Bồ, đã được đưa vào khai thác từ năm 2012, mặt đường đã xuất hiện hư hỏng, sẽ thảm bổ sung 1 lớp bê tông nhựa chặt các nhánh nút giao để đảm bảo êm thuận, an toàn giao thông trong quá trình khai thác.

Theo Bộ GTVT, dự án nhằm nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm thiểu tai nạn giao thông, hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Nam Định, Ninh Bình. Cùng đó, từng bước hoàn thiện quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng.