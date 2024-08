Quảng Ninh dành 160 tỷ đồng hỗ trợ người dân mua BHXH tự nguyện

Từ năm 2023, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu thực hiện Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 04/11/2022 về hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện giai đoạn 2023-2027. Đây là cơ chế đặc thù trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Ngoài mức hỗ trợ của Trung ương, người dân khi mua BHXH tự nguyện sẽ được địa phương hỗ trợ thêm 30% đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; 20% với các đối tượng khác trên cơ sở mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn.

Cán bộ BHXH tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 04/11/2022 của HĐND tỉnh tới người dân vùng cao

Ông Triệu A Lộc, Phó Chủ tịch xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ cho biết: “Qua 2 năm thực hiện, xã mới có 72 trường hợp mua BHXH tự nguyện. Đây là con số còn khiêm tốn so với lực lượng lao động trong độ tuổi ở xã. Nguyên nhân là do đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, thu nhập bấp bênh, chưa ổn định do bà con phụ thuộc vào rừng, không được như các công nhân. Thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp với các đoàn thể, quyết tâm tuyên truyền để bà con hiểu và tự nguyện mua bảo hiểm, tránh việc thiệt thòi cho người dân vì đây là nghị quyết thiết thực với người dân.”

Người dân Quảng Ninh khi mua BHXH tự nguyện sẽ được tỉnh hỗ trợ thêm 30% đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo và 20% đối với các đối tượng khác trên cơ sở mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn

Tỉnh Quảng Ninh hiện có khoảng 635.000 người trong độ tuổi lao động với trên 294.000 người tham gia BHXH, chiếm 46,28% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, BHXH bắt buộc là hơn 264.000 người, tự nguyện là hơn 30.000 người. Như vậy, còn khoảng trên 300 nghìn người chưa tham gia BHXH, phần lớn là chủ cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể, nông dân, người lao động tự do…

Ông Nguyễn Huy Thông, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Nghị quyết số 28 của BCH Trung ương đặt ra mục tiêu đến 2025, tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện đạt khoảng 2,5%/ lực lượng lao động. Hiện nay, chúng tôi đã phấn đấu đạt khoảng 4,5%. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để người có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tham gia BHXH và được hưởng các chính sách khi hết tuổi lao động như chế độ hưu trí và cấp thẻ BHYT.”

Hiện Quảng Ninh mới có hơn 28.500 người dân mua BHXH tự nguyện, chiếm 4,5% tỷ lệ lao động trong độ tuổi

Trong giai đoạn 2023-2027, tỉnh Quảng Ninh sẽ dành khoảng 160 tỷ đồng để hỗ trợ người dân mua BHXH tự nguyện. Riêng BHXH Quảng Ninh phấn đấu mỗi năm có khoảng 8.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Đây là những chính sách nhân văn, có ý nghĩa an sinh lớn giúp người lao động ở khu vực phi chính thức, lao động tự do, nông dân được tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương và địa phương, giúp nâng tỷ lệ bao phủ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, giảm gánh nặng chi trợ cấp xã hội, mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi.