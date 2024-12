Những ngành nghề nào có nhu cầu tuyển dụng lớn dịp cuối năm?

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trong tháng 11 vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tăng nhanh nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng cao điểm các dịp nghỉ lễ lớn cuối năm.

Doanh nghiệp phỏng vấn người lao động tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

Theo đó, lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm cuối tháng 11 ước tăng 0,2% so với tháng trước, và tăng 1,1% so với cùng thời điểm năm trước. Nhu cầu tuyển dụng trên toàn thành phố trong tháng 11 khoảng 40.179 vị trí. Trên cơ sở khảo sát, thu thập thông tin 5.089 việc làm trống của 1.657 doanh nghiệp tại Trung tâm, nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các nhóm ngành như: Bán buôn, bán lẻ và hoạt động dịch vụ khác, chiếm khoảng 54,26%, theo sau là ngành công nghiệp chế biến chế tạo – xây dựng. Những vị trí có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất là nhân viên dịch vụ và bán hàng, chiếm 45,09% (tăng 3 điểm % so với tháng trước), tiếp đến là vị trí thợ/công nhân kỹ thuật, chiếm 21,41% (tăng 7,5 điểm % so với tháng trước).

Cũng theo Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, có đến 43,5% doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ từ đại học trở lên, 25,37% doanh nghiệp tuyển dụng lao động phổ thông.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, tương tự như thời điểm cuối năm trước, hiện tại doanh nghiệp có chỉ tiêu tuyển dụng tăng lên, với hai phân khúc là lao động làm việc toàn thời gian và lao động làm việc bán thời gian. Đối với nhóm làm việc bán thời gian, doanh nghiệp không đòi hỏi ứng viên nhiều về trình độ mà cần có sức khỏe, cần cù, chịu khó, tỉ mỉ.

Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ đánh giá cụ thể về tình hình thị trường lao động để có tư vấn cho người lao động tìm kiếm được việc làm, và hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng.

Hiện tại, Trung tâm vẫn đang đẩy mạnh phối hợp với các địa phương trên địa bàn thành phố để kết nối, giải quyết việc làm, đặc biệt là tuyên truyền và cung ứng kíp thời các thông tin thị trường lao động.

Hoạt động của sàn việc làm cũng sẽ được đẩy mạnh hiệu quả hơn nữa, kết nối với các điểm sàn vệ tinh.

Lưu ý người lao động khi tìm việc cuối năm, ông Vũ Quang Thành nhấn mạnh, người lao động khi tìm kiếm bất kỳ công việc nào cũng nên tìm hiểu thật kỹ trước khi đi đến ký kết hợp đồng lao động, từ tính chất công việc, đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt cần hết sức lưu ý là không bao giờ có việc nhẹ lương cao. Khi người lao động được mời chào một công việc có tính chất nhẹ nhàng, lương hậu hĩnh thì điều đó chắc chắn không có.

Hiện nay thị trường lao động có rất nhiều kênh tuyển dụng khác nhau, người lao động cần tìm đến những địa chỉ kết nối tìm việc uy tín như hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm. Tại Hà Nội, hệ thống các các sàn việc làm vệ tinh đã được đặt tại các quận, huyện và đều có doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng qua trung tâm. Người lao động có nhu cầu sẽ đều được tư vấn, hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.