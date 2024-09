Hướng dẫn cho 51.426 tàu cá, với hơn 220.000 người biết diễn biến của bão số 3

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai chuyên ngành thủy sản vừa có Công điện đề nghị Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục Thủy sản các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi chủ động hướng dẫn, đưa tàu cá về neo đậu, gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Nội dung Công điện nêu rõ, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục Thủy sản các tỉnh, thành phố kêu gọi tàu cá đang hoạt động trên biển trong vùng ảnh hưởng của bão số 3 di chuyển khỏi khu vực dự kiến bão đi qua, chủ động đưa tàu cá về neo đậu tại các khu neo đậu tránh trú bão; yêu cầu các tàu cá đang hoạt động trên các vùng biển chịu ảnh hưởng của bão số 3 và các khu vực có thời tiết xấu phải thường xuyên liên lạc về các trạm bờ và các đài thông tin duyên hải để nắm thông tin về thời tiết tại khu vực tàu cá đang hoạt động.

Kiểm đếm, báo cáo số lượng tàu cá đang hoạt động trên các vùng biển, số tàu cá đã về khu neo đậu và số tàu cá dự kiến có thể tiếp nhận thêm trong khu neo đậu tránh trú bão của địa phương; kiên quyết sơ tán người dân trên các tàu cá tại khu neo đậu, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ vào bờ; Chủ động theo dõi tình hình, tham mưu cấm biển nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản tùy theo diễn biến của bão số 3; Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn tàu cá, tài sản và ngư dân khi có yêu cầu. Đồng thời hướng dẫn các cơ sở nuôi trồng thủy sản hoạch thủy sản nuôi đến kỳ thu hoạch hoặc thu tỉa tại các khu vực chịu ảnh hưởng của mưa, bão; khẩn trương gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tài sản người dân.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ giúp ngư dân đưa tàu cá lên bờ tránh bão (Ảnh: Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ)

Chủ động ứng phó với bão số 3, các đơn vị Biên phòng từ Quảng Ninh đến Phú Yên tiếp tục phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển chủ động di chuyển vòng tránh không đi vào khu vực nguy hiểm hoặc di chuyển về bờ trú tránh để đảm bảo an toàn. Đối với các phương tiện neo đậu tại bến, các đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương và chủ tàu thuyền cẩu kéo, di chuyển phương tiện nhỏ lên bờ nhằm tránh va đập, hư hỏng.

Đến sáng nay (5/9), Bộ đội Biên phòng tuyến biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên đã hướng dẫn cho 51.426 tàu cá, với hơn 220.000 người biết diễn biến, hướng đi của bão số 3 để chủ động di chuyển vòng tránh. Trong đó có 1.671 tàu, với 10.692 người đang hoạt động tại khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Bộ đội Biên phòng tuyến biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên đang duy trì trực 3.567 cán bộ, chiến sĩ với 259 phương tiện các loại sẵn sàng tham gia xử lý khi có tình huống.