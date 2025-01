Giao thông TP.HCM dần đi vào kỷ luật sau 1 tuần thực hiện Nghị định 168

Sau một tuần triển khai Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tình hình giao thông trên địa bàn TP.HCM chuyển biến tích cực. Người dân có ý thức hơn khi tham gia giao thông. Những hình ảnh xấu xí như vượt đèn đỏ, lấn làn, đi trên vỉa hè…đã đang dần biến mất. Thay vào đó là cảnh dòng người nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu đèn, vỉa hè thông thoáng hơn.

Hình ảnh lạ tại các ngã tư

Dạo quanh các tuyến đường tại Quận 1, 3, Bình Thạnh…vào giờ cao điểm sáng, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi giao thông đi vào nền nếp, dòng người tuy đông nhưng không còn cảnh lấn làn, leo vỉa hè, hay dừng xe cán qua vạch chờ đèn đỏ.

Đường Đinh Bộ Lĩnh (Bình Thạnh) thường ngày vào giờ cao điểm sáng, hình ảnh quen thuộc là những dòng người chen chúc nhau, tranh thủ leo lên vỉa hè …thì nay cảnh đó đã thay đổi với dòng người lưu thông trật tự, nền nếp hơn.

Đường Đinh Bộ Lĩnh sáng 7/1 đông đúc nhưng dòng người tuân thủ tín hiệu đèn

Tại nút giao Đinh Bộ Lĩnh – Bạch Đằng, khi đèn tín hiệu giao thông chuyển màu đỏ, các xe dừng hẳn sau vạch kẻ và chỉ di chuyển khi có đèn xanh, không còn cảnh vội vàng lao nhanh khi đèn vàng…

“Khu đây giờ nghiêm chỉnh, ổn định lắm. Trừ khi nào buổi sáng đông quá thì cũng có người dắt xe lên vỉa hè rồi đi qua chứ chạy ào ào trên vỉa hè như trước”, bà Hạnh, người dân sống ngay tại ngã tư này cho biết.

Trong khi đó, vỉa hè đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đoạn gần tới nút giao với Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1), thường ngày dòng xe máy thường xuyên leo vỉa hè để rẽ phải hoặc chờ đèn đỏ thì nay hình ảnh đó đã giảm hẳn. Người dân cho biết, việc áp dụng xử phạt vi phạm giao thông theo Nghị định 168 khiến người dân ý thức hơn khi tham gia giao thông.

Người dân nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu giao thông tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1)

“Đúng là mức phạt rất cao nhưng nhờ đó người dân ý thức nhiều hơn. Đa số chấp hành, đèn xanh đèn đỏ thì đứng lại chứ ít vượt”, anh Nguyễn Thanh Sang, một người dân nói.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến băn khoăn, lo lắng vì mức phạt quá cao, bởi “một lần phạt bằng cả tháng lương”. Thậm chí với tài xế xe ô tô, nếu vi phạm có khi phải nộp phạt bằng cả hai tháng lương.

“Mức phạt cao thì có cao nhưng ý thức người dân đỡ hơn nhiều. Hồi xưa chạy bát nháo lắm chứ không trật tự. Mình chạy xe hơi thì cũng chấp hành tốt, nhưng khi chạy xe máy nhiều khi cũng lấn lề, lấn lane…nhưng giờ phải cẩn thận”, anh Nguyễn Văn Minh, ngụ Quận 8, một lái xe ô tô cho biết.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ 1/1/2025. Nghị định mới sẽ xử lý nghiêm khắc những hành vi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, thể hiện ý thức coi thường pháp luật khi tham gia giao thông với việc nâng mức phạt tiền rất cao. Thậm chí tịch thu phương tiện đối với một số hành vi như: Vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chạy xe lạng lách, đánh võng… Nhiều lỗi vi phạm giao thông sẽ tăng mức phạt gấp nhiều lần so với trước, trong đó có những lỗi sẽ tăng gấp gấp 36-50 lần.

Nhiều tài xế xe công nghệ thừa nhận, trong quá trình làm việc hằng ngày thường xuyên có các hành vi như: lấn làn, leo lề, vượt đèn đỏ…khi gấp. Việc xử phạt với mức cao giúp người tham gia giao thông ý thức hơn. Tuy nhiên, do hạ tầng giao thông vẫn còn ở mức thấp nên việc dính vi phạm là khó tránh khỏi.

Vẫn còn một số trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông trong ngày 7/1

“Mức phạt quá cao với người dân bình thường. Từ lúc ban hành ra thì ý thức người dân nâng cao, hạn chế nhiều vi phạm. Nhưng mà bất tiện là hạ tầng chưa đủ, nhiều lúc giờ cao điểm đi việc gấp này kia mà hạ tầng không tốt, đèn giao thông thì hay bị lỗi” anh Thái Bảo, tài xế xe công nghệ cho biết.

Xử lý nghiêm vi phạm để thay đổi hành vi

Trao đổi với phóng viên VOV, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết, quan điểm của Công an TP.HCM là “xử phạt nghiêm ngay từ đầu để hình thành ý thức và thay đổi hành vi, thói quen của người dân”.

Do đó ngay khi Nghị định có hiệu lực từ 1/1/2025, lực lượng CSGT đã tập trung xử lý các hành vi vi phạm như: Đi vào làn đường cấm, vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định…

Ngoài xử phạt trực tiếp, lực lượng CSGT còn sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của công an để tiến hành xử phạt cũng như xử lý qua thông tin phản ánh từ cơ quan báo chí, truyền thông và người dân.

Giao thông tại các giao lộ có chuyển biến tích cực

Sau một tuần triển khai xử lý vi phạm giao thông theo Nghị định 168, tình hình giao thông trên địa bàn đã có một số chuyển biến tích cực.

Các hành vi như: vượt đèn đỏ, đi trên vỉa hè, lấn làn…giảm hẳn, các nút giao, ngã tư thông thoáng và nền nếp. Đặc biệt, ngay cả khi người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tối 5/1, các ngã tư, giao lộ tại khu trung tâm TPHCM vẫn rất trật tự, dòng người tuân thủ hiệu lệnh của CSGT cũng như tín hiệu đèn.

CSGT xử lý một trường hợp vi phạm (ảnh N.C)

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nghiêm túc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, điều chỉnh hành vi, tuyệt đối không duy trì các thói quen vi phạm, không vì muốn nhanh hơn một chút mà bị xử phạt.

“Chúng tôi tập trung kiểm tra và xử lý rất nghiêm các trường hợp vi phạm. Chúng tôi mong người tham gia giao thông luôn luôn ý thức trách nhiệm của mình, đảm bảo an toàn tính mạng cho mình cũng như người tham gia giao thông trên đường, làm sao để trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM duy trì ổn định”, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết.

Nhiều lỗi vi phạm có mức phạt rất cao (ảnh V.N)

Sau một tuần triển khai Nghị định 168, bức tranh giao thông tại TPHCM đã có những thay đổi rõ rệt. Ý thức người dân khi tham gia giao thông được nâng cao. Các hành vi vi phạm, như: vượt đèn đỏ, lấn làn, hay đi trên vỉa hè đã giảm hẳn. Hình ảnh dòng người tuân thủ tín hiệu giao thông, vỉa hè thông thoáng hơn, không chỉ thể hiện sự chuyển biến tích cực mà còn khẳng định hiệu quả ban đầu của Nghị định này.

Dù vẫn còn những băn khoăn về mức phạt cao và hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện, nhưng việc xử lý nghiêm ngay từ đầu đã mang lại những tác động tích cực, góp phần thay đổi thói quen và hành vi của người dân. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh TP.HCM chuẩn bị đón Tết Nguyên đán – thời điểm giao thông thường xuyên căng thẳng.

