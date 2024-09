Các tỉnh miền núi Đông Bắc chủ động ứng phó bão số 3

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành công điện hoả tốc về chủ động ứng phó với bão số 3 (Yagi), trong đó đề nghị các ban ngành địa phương tuyệt đối không lơ là chủ quan, mất cảnh giác; chủ động ứng phó với bão theo tinh thần “tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người”. Từ theo dõi sát diễn biến của bão, Sở NN&PTNT thông tin đến các địa phương, đơn vị, chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND các địa phương ven biển nắm chắc tình hình tàu thuyền (đặc biệt là tàu xa bờ) để thông báo cho chủ các phương tiện về nơi tránh trú an toàn; đảm bảo an toàn hồ chứa.

Bí thư cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tiễn địa bàn để tổ chức kiểm tra, tập trung chỉ đạo phòng chống mưa bão trên địa bàn và chịu trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra thiệt hại về người, tài sản của nhân dân do lơ là, chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng ngập lụt nặng nề sau đợt mưa lớn ngày 23/8 (minh hoạ)

Chủ tịch UBND các địa phương tại Quảng Ninh, đặc biệt các địa phương ven biển và miền núi theo dõi thông tin và khẩn trương thực hiện phòng chống bão theo phương châm “3 trước – 4 tại chỗ”; tập trung chống gió lớn, mưa lớn trước, trong và sau bão; sẵn sàng phương án phòng, chống ngập lụt, sạt lở trên địa bàn, nơi sản xuất; chỉ đạo gia cố các lồng bè nuôi trồng thủy sản và phương án đưa người tại các khu sản xuất trên biển lên bờ khi cần thiết…

Đối với hoạt động du lịch, các ngành liên quan thông tin kịp thời để các doanh nghiệp chủ động phương án đón khách, sẵn sàng thực hiện cấm biển khi có yêu cầu và hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, tránh trú… Các đơn vị ngành than rà soát các phương án phòng, chống thiên tai đối với các khu vực khai thác hầm lò, bãi thải, các vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở khi có mưa lớn trên địa bàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tiến hành thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra…

Tỉnh Lạng Sơn cũng đã yêu cầu các địa phương chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3 và mưa lũ, ngập lụt để chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân trên địa bàn. Trong đó tập trung rà soát, chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là các hộ dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Bên cạnh đó, bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông qua các ngầm tràn, khu vực bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Chủ động bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng ứng cứu, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống.

Còn tại các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, từ chiều nay một số khu vực đã có mưa nhỏ rải rác. Các địa phương đang tiếp tục có các phương án ứng phó chủ động theo phương châm “4 tại chỗ” trước nguy cơ sạt lở, lũ quét có thể xảy ra, đặc biệt tại Cao Bằng, nơi vừa trải qua trận lũ lịch sử khiến hơn 640 ngôi nhà bị ngập úng, hơn 1.600 ha hoa màu bị lũ cuốn qua… Bên cạnh khẩn trương khắc phục hậu quả, Cao Bằng cũng đồng thời sẵn sàng cho tình huống hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn khiến các vùng trũng thấp bị ngập trở lại.