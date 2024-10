Ukraine và Slovakia nhất trí thành lập Trung tâm năng lượng Đông Âu

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Ukraine Shmyhal cho biết, Trung tâm năng lượng Đông Âu được thành lập để sử dụng các cơ sở lưu trữ khí đốt, phát triển đường truyền kết nối Mukachevo và hợp tác với ngành công nghiệp hạt nhân. Trung tâm sẽ không chỉ góp phần củng cố an ninh năng lượng của Ukraine và Slovakia, mà còn củng cố an ninh của toàn bộ khu vực Đông Âu. Cuộc xung đột với Nga đã gây ra thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng điện của Ukraine, do vậy việc thành lập Trung tâm này sẽ giúp Ukraine duy trì nguồn cung cấp điện ổn định cho người dân và các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Thủ tướng Shmyhal cũng xác nhận rằng, Ukraine sẽ không gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt với Nga sau khi thỏa thuận hiện tại hết hạn, đồng thời cho biết, Ukraine và Slovakia cũng đang triển khai một dự án chung để hiện đại hóa đường dây điện Mukachevo-Velke Kapusany, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào cuối năm 2028.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico gặp Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày 7/10/2024 (Nguồn: euromaidanpress.com)

Trong khi đó, Thủ tướng Slovakia Fico đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Ukraine hội nhập vào hệ thống năng lượng thống nhất của EU, cam kết cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine trong trường hợp mất điện. Ông Fico cho biết thêm, Slovakia có kế hoạch đề xuất một giải pháp có hệ thống tại Hội nghị thượng đỉnh EU tiếp theo để hỗ trợ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, vốn đã bị thiệt hại đáng kể do cuộc xung đột với Nga.

Ngoài việc ký kết thỏa thuận thành lập Trung tâm năng lượng Đông Âu, trong khuôn khổ chuyến thăm Ukraine của Thủ tướng Slovakia, hai bên đã ký kết một loạt các thỏa thuận trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp và các lĩnh vực khác.

Quyết định thành lập Trung tâm năng lượng Đông Âu được đưa ra trong bối cảnh Nga đã giảm đáng kể lượng khí đốt vận chuyển qua đường ống tới châu Âu kể từ năm 2022. Mặc dù các nước châu Âu nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga, song một số quốc gia như Áo, Hungary và Slovakia vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nhập khẩu từ Nga.