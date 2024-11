Tuyên bố chung Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Mỹ, Nhật Bản và Australia

Bộ trưởng ba nước nhấn mạnh cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng nơi thượng tôn pháp luật được duy trì, chủ quyền được tôn trọng và các nước có thể đưa quyết định mà không bị cưỡng ép hoặc đe dọa bằng vũ lực.

Tuyên bố chung nhấn mạnh sự ủng hộ đối với vai trò trung tâm của ASEAN, cấu trúc khu vực do ASEAN đứng đầu và hướng tới Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tại Lào trong tuần tới. Các bên cũng nhắc lại cam kết phối hợp với các đối tác bao gồm Canada, Pháp, Đức, Ấn Độ, New Zealand, Hàn Quốc và Anh nhằm tăng cường can dự với các đối tác Đông Nam Á và hỗ trợ các ưu tiên an ninh của khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Philippines họp tại Hawaii ngày 2/5. (Nguồn: AP)

Tuyên bố chung cũng nhắc lại quan ngại về các hoạt động gây bất ổn ở biển Đông và biển Hoa Đông bao gồm hành vi nguy hiểm của Trung Quốc đối với các tàu của Philippines và các quốc gia có bờ biển.

Tuyên bố chung cũng phản đối mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép. Tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của mọi quốc gia được thực hiện quyền và tự do theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển bao gồm tự do hàng hải và hàng không.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nhật Bản và Australia tái khẳng định sự cần thiết của mọi quốc gia theo đuổi giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế và phán quyết của Tòa trọng tài thường trực năm 2016 là cuối cùng và ràng buộc về mặt pháp lý đối với các bên liên quan.

Các bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và kêu gọi giải quyết hòa bình các vấn đề ở khu vực này.

Tuyên bố chung lên án các hoạt động gây bất ổn của Triều Tiên bao gồm việc sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo và vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ngày 31/10, vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng ba nước tái khẳng định cam kết đối với phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên trên cơ sở các nghị quyết của Hội đồng bảo an.

Để ủng hộ ổn định khu vực và răn đe tập thể, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nhật Bản và Australia cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trên 4 trụ cột bao gồm: mở rộng hoạt động quốc phòng ba bên nói chung; xây dựng năng lực tiên tiến; lập kế hoạch chung và gia tăng hiện diện trong khu vực.