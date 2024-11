Thủ đô Syria bị không kích gây nhiều thương vong nặng nề cho dân thường

Thông báo tối qua của Đài phát thanh Sham FM tại Syria cho biết, cuộc không kích do không quân Israel tiến hành vào khu vực Sayyidah Zaynab thuộc ngoại ô thủ đô Damascus của Syria hồi trưa qua, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Theo nguồn tin, mục tiêu bị không kích là tòa nhà có đông dân cư sinh sống và hầu hết thương vong là dân thường. Trong khi đó, hãng thông tấn SANA của Syria khẳng định đây là một trong những cuộc không kích đẫm máu nhất do không quân Israel tiến hành vào Syria thời gian qua. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về vụ việc, trong khi truyền thông nước này không xác nhận cũng không bác bỏ cáo buộc cuộc tấn công do không quân Israel tiến hành.

Những toà nhà bị hư hại sau các vụ không kích của Israel xuống thủ đô Damascus, Syria ngày 19/2/2023. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Trong phản ứng quốc tế chính thức đầu tiên với cuộc không kích, Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi cấm vận vũ khí, đồng thời tước bỏ tư cách thành viên của Israel tại Liên hợp quốc. Trong một tuyên bố đêm qua, ông Esmaeil Baghaei, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ cuộc không kích là hành vi xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của Syria, một nước thành viên của Liên hợp quốc. Vì vậy, cộng đồng quốc tế cần có phản ứng và hành động mạnh mẽ với hành vi gây hấn của Israel, bao gồm áp đặt cấm vận vũ khí và tước bỏ tư cách thành viên tại Liên hợp quốc.

Trước đó, Iran và các quốc gia khu vực cũng nhiều lần lên án việc Israel thường xuyên tiến hành các cuộc không kích gây thương vong nặng nề cho dân thường ở cả Syria, Lebanon và các vùng lãnh thổ Palestine, đặc biệt là dải Gaza.