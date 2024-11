Ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 diễn ra thế nào?

Có 230 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu, nhưng chỉ có khoảng 160 triệu người trong số họ đăng ký. Gần một nửa trong số 50 tiểu bang tại Mỹ cho phép đăng ký bỏ phiếu trong ngày, trong khi cử tri có thể bỏ phiếu mà không cần đăng ký ở Bắc Dakota.

Cử tri Mỹ đến các điểm bầu cử sớm. (Ảnh: Getty)

Hơn 70 triệu cử tri cũng đã tham gia bỏ phiếu qua thư hoặc tại điểm bỏ phiếu trực tiếp. Ngoài bầu cử tổng thống, cử tri còn bầu tiến hành bầu ra 34 thượng nghị sĩ Mỹ trong số 100 người và tất cả 435 thành viên cho Hạ viện. Ngoài ra, cuộc đua thống đốc sẽ diễn ra ở 11 tiểu bang và hai vùng lãnh thổ Puerto Rico cùng Samoa.

Lãnh thổ Mỹ trải dài trên 6 múi giờ và trong cuộc bầu cử lần này Washington sử dụng giờ ở Bờ Đông (ET). Hoạt động bỏ phiếu bắt đầu sớm nhất là 5 giờ sáng (10h00 GMT) ngày 5/11 và muộn nhất là 1 giờ sáng (06h00 GMT) ngày 6/11.

Vào 5h, các điểm bỏ phiếu mở cửa vào những thời điểm khác nhau tùy theo từng tiểu bang. Hoạt động bỏ phiếu diễn ra trước khi bình minh tại một số thành phố ở Vermont.

Đến 6h, điểm bỏ phiếu mở ở Connecticut, New Jersey, New York và Virginia. Một số điểm bỏ phiếu ở Indiana và Kentucky cũng mở. Tại Maine, nhiều điểm bỏ phiếu mở cửa từ 6h đến 10h theo giờ miền Đông (15:00 GMT) tùy theo hướng dẫn của thành phố. Tại New Hampshire, điểm bỏ phiếu mở cửa từ 6h đến 11 giờ sáng theo giờ miền Đông (16:00 GMT).

Các cuộc bỏ phiếu ở tiểu bang chiến trường Bắc Carolina cũng như các tiểu bang đỏ Ohio và Tây Virginia diễn ra từ 6h30. Tiểu bang theo truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa được gọi là tiểu bang đỏ.

Điểm bỏ phiếu tại Delaware, quận Columbia, Georgia, Illinois, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Missouri, Pennsylvania, Rhode Island và Nam Carolina mở cửa vào 6h30. Một số điểm bỏ phiếu ở Indiana, Florida, Kansas, Kentucky và Michigan cũng mở cửa vào thời điểm này.

Ở Tennessee, việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7h đến 10h, tùy thuộc vào thành phố. Đến 8h, điểm bỏ phiếu mở tại Alabama, Arizona, Iowa, Minnesota, Mississippi, Oklahoma và Wisconsin. Một số điểm bỏ phiếu tại Florida, Kansas, Michigan, South Dakota và Texas cũng mở vào thời điểm này.

Lúc 9h, cử tri bắt đầu bỏ phiếu ở Colorado, Montana, Nebraska, New Mexico, Utah và Wyoming, Nam Dakota, Oregon và Texas, Idaho.

Đến 10h, hoạt động bỏ phiếu bắt đầu ở California và Nevada cũng như một số vùng của Oregon. Ở Washington, điểm bỏ phiếu mở cửa từ 10h, tùy thuộc vào thành phố. Hawaii mở cửa bỏ phiếu muộn nhất vào 12h.

Vào lúc 19h, điểm bỏ phiếu sẽ đóng ở 6 tiểu bang: Georgia, Nam Carolina, Vermont, Virginia và tiểu bang còn lại là Indiana và Kentucky. Điểm bỏ phiếu ở Ohio, Bắc Carolina và Tây Virginia đóng cửa vào 19h30.

Điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 20h tại Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Washington và quận Columbia. Hầu hết các điểm bỏ phiếu ở Michigan và Texas cũng đóng cửa vào thời điểm này.

Đến 20h30, điểm bỏ phiếu ở Arkansas sẽ đóng cửa, đánh dấu việc bỏ phiếu kết thúc ở một nửa số tiểu bang của Mỹ. Đến 21h, điếm bỏ phiếu đóng ở 15 tiểu bang: Arizona, Colorado, Iowa, Louisiana, Kansas, Minnesota, Michigan, New Mexico, New York, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Texas, Wisconsin và Wyoming.

Điểm bỏ phiếu cũng đóng cửa ở Montana, Nevada và Utah lúc 22h. Đến 23h, điểm bỏ phiếu đóng cửa ở California, Idaho, Oregon và Washington chính thức đóng cửa. Vào 1h sáng ngày 6/11, các điểm bỏ phiếu cuối cùng sẽ đóng tại quần đảo Aleutian của Alaska.