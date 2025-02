Màn đối đầu trực tiếp đầu tiên giữa 4 ứng cử viên Thủ tướng hàng đầu nước Đức

Bốn ứng cử viên Thủ tướng hàng đầu của Đức hôm qua đã tranh luận trực tiếp trên truyền hình, một tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội sớm vào ngày 23/02 tới. Đây là lần đầu tiên cử tri Đức được chứng kiến sự xuất hiện của cả 4 ứng cử viên trên sân khấu tranh luận.

Các ứng cử viên Đức đã đưa ra những tầm nhìn khác nhau về cuộc xung đột tại Ukraine, nền kinh tế, di cư và mối quan hệ với chính quyền mới tại Mỹ. Cả Lãnh đạo Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Friedrich Merz đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận và Thủ tướng đương nhiệm Olaf Scholz của đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đều mạnh mẽ chỉ trích bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Hội nghị An ninh Munich cuối tuần trước, cho rằng đây là sự can thiệp rõ ràng vào chính trường Đức. Trong khi đó, lãnh đạo đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) Alice Weidel, người từng có có cuộc gặp với phó Tổng thống Mỹ bên lề Hội nghị an ninh Munich, kêu gọi duy trì mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Các ứng cử viên tranh cử. Ảnh: The Guardian

Nhập cư bất hợp pháp và nền kinh tế đang suy yếu của Đức cũng là 2 trong số những chủ đề “chiếm sóng” cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình của 4 ứng cử viên Thủ tướng hàng đầu. Theo lãnh đạo CDU Friedrich Merz, chìa khóa để giải quyết những khó khăn kinh tế của đất nước là “kiểm soát bộ máy quan liêu”. Ông cũng cho rằng quyết định đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân còn lại của Đức trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng của chính phủ trước đây là một sai lầm góp phần làm tăng chi phí năng lượng. Chia sẻ quan điểm này, lãnh đạo đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) Alice Weidel cam kết ủng hộ “năng lượng hạt nhân, than và khí đốt an toàn và đáng tin cậy”.

Bà đồng thời đổ lỗi cho “quá trình chuyển đổi năng lượng xanh” đã đẩy giá lên cao. Tuy nhiên, lãnh đạo CDU gần như ngay lập tức bác bỏ khả năng làm việc với AfD: “Chúng tôi có một kế hoạch cho nước Đức. Chúng ta phải nhả phanh, phải mở cửa và cần thấy nền kinh tế tiếp tục tiến lên. Tôi hoàn toàn tin chắc rằng kế hoạch này sẽ mang lại hiệu quả. Và thưa bà Weidel, ở đây bà không cần nói với tôi về chính sách kinh tế, về chính sách thuế, chính sách xã hội. Bởi đó không phải là chương trình của chúng tôi. Chúng tôi không muốn điều đó và cũng sẽ không làm điều đó với AfD’.

Về phần mình, Bộ trưởng kinh tế Robert Haberck đổ lỗi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về những rắc rối của đất nước, nói rằng sự phụ thuộc trước đây của Đức vào khí đốt của Nga là nguyên nhân chính khiến nước này phải vật lộn với giá năng lượng cao hiện nay. Ứng cử viên Đảng Dân chủ Xã hội, Thủ tướng đương nhiệm Olaf Scholz đồng tình với quan điểm khi cho rằng, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là nguyên nhân khiến giá năng lượng tăng cao. Tuy nhiên, ông cũng bảo vệ phản ứng của chính phủ và khẳng định thời kỳ giá cao nhất đã qua.

Theo kết quả thăm dò nhanh sau tranh luận của Forsa, lãnh đạo CDU Friedrich Merz nổi lên là người chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp này, với 32% ý kiến ủng hộ. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck lại là ứng cử viên được yêu thích nhất, với 34% số người được hỏi ủng hộ ông. Mặc dù vậy, chỉ có 13% tin tưởng vào khả năng lãnh đạo đất nước của ông Robert Habeck, so với 42% của đối thủ Friedrich Merz. Kết quả thăm dò mới nhất của YouGov cũng cho thấy, lãnh đạo CDU đang trên đường trở thành nhà lãnh đạo tiềm năng tiếp theo của đất nước khi tỷ lệ ủng hộ đối với đảng này là 29%. AfD đứng thứ hai với 21%, tuy nhiên tất cả các đảng khác đã loại trừ khả năng tham gia liên minh với AfD.

VOV.

