Hamas sẽ không phóng thích tất cả con tin Israel còn sống

Truyền thông Israel dẫn lời quan chức nước này tối 31/1 nhận định phong trào Hamas sẽ không chấp nhận phóng thích toàn bộ các con tin còn sống trong giai đoạn 2 của lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực tại dải Gaza.

Theo kênh 12 của Israel, một số quan chức nước này tin rằng lực lượng Hamas sẽ không chấp nhận trả tự do cho toàn bộ các con tin còn sống trong giai đoạn 2 của lệnh ngừng bắn, và vì vậy, Israel không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải mở lại cuộc chiến vào dải Gaza sau khi kết thúc giai đoạn 1 kéo dài 6 tuần của lệnh ngừng bắn.

Hiện trường một vụ giao chiến giữa Hamas và lính Israel. Ảnh: Lữ đoàn al Qassem.

Cũng theo nguồn tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ tiến hành cuộc họp an ninh đặc biệt trong ngày hôm nay để đánh giá các kịch bản tiếp theo có thể xảy ra tại Gaza.

Nhận định về khả năng Hamas sẽ không trả tự do cho toàn bộ con tin Israel trong giai đoạn 2 của lệnh ngừng bắn tại Gaza, được đưa ra trong bối cảnh hai bên chuẩn bị tiến hành đợt trao đổi con tin và tù nhân thứ 4 theo cam kết thuộc giai đoạn 1, bắt đầu từ ngày 19/1, của lệnh ngừng bắn. Theo đó, trong ngày hôm nay (1/2) Hamas sẽ trả tự do cho 3 con tin Israel tiếp theo để đổi lại việc Israel phóng thích khoảng hơn 100 tù nhân Palestine. Trước đó, Hamas đã phóng thích tổng cộng 15 con tin còn sống, trong đó có 10 người Israel và 5 người Thái Lan, trong 3 đợt trao đổi. Tổng số con tin Hamas cam kết trả tự do trong giai đoạn 1 của lệnh ngừng bắn là 33 người, trong đó có 25 con tin còn sống. Đổi lại, Israel trả tự do cho khoảng 2.000 tù nhân Palestine.

Cũng liên quan đến cuộc khủng hoảng Gaza, Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Qatar, Jordan cùng đại diện chính quyền Palestine và Liên đoàn Arab (AL), sẽ tiến hành cuộc họp đặc biệt tại thủ đô Cairo của Ai Cập trong ngày hôm nay, để thống nhất lập trường của thế giới Arab đối với đề xuất do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra mới đây về việc di chuyển người Palestine ra khỏi dải Gaza. Về đề xuất này, nhiều quốc gia Arab trước đó đã bày tỏ quan điểm phản đối mạnh mẽ, tái khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để thiết lập nền hòa bình toàn diện tại Trung Đông.

Theo VOV

Lượt xem: