Chuyến thăm Trung Đông “nặng gánh” của Ngoại trưởng Mỹ

Theo kế hoạch, trong hôm nay, ông Blinken sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty và các quan chức khác của Ai Cập để thảo luận những nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Từ nhiều tuần qua, giới chức Mỹ cho biết sẽ sớm đưa ra một đề xuất ngừng bắn mới.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 18/9 đã tới Ai Cập trong chuyến công du Trung Đông lần thứ 10 nhằm cứu vãn các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Ảnh: KT

Phát biểu tại buổi họp báo trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới Trung Đông ngày 17/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Mỹ sẽ tham vấn với chính quyền Ai Cập về nội dung đề xuất ngừng bắn mới, nhằm thuyết phục các bên đạt được một thỏa thuận cuối cùng.

“Kể từ ngày 7/10/223, chúng ta đã chứng kiến ​​vô số sự cố dẫn đến nguy cơ leo thang gia tăng. Chúng tôi luôn lo ngại về bất kỳ loại sự kiện nào có thể gây ra sự leo thang hơn nữa. Mỹ vẫn gửi thông điệp tới cả Israel và các bên khác rằng họ cần phải làm mọi cách có thể để cố gắng đạt được một giải pháp ngoại giao”, ông Miller nhấn mạnh.

Trong nhiều tháng qua, Mỹ cùng với Ai Cập và Qatar đã thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và ngăn chặn nguy cơ xung đột leo thang và lan rộng ra toàn khu vực. Những nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh, giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon đang diễn ra liên tiếp gần như hàng ngày kể từ khi xung đột Gaza nổ ra vào tháng 10/2023 và càng trở nên căng thẳng hơn sau vụ nổ máy nhắn tin ở Lebanon tối 17/9 theo giờ địa phương.

Xung đột ở Gaza đã khiến Mỹ và các đối tác khu vực đã phải đau đầu tìm kiếm giải pháp dập tắt xung đột. Cộng thêm vụ nổ máy nhắn tin, chuyến thăm Trung Đông lần này của Ngoại trưởng Mỹ sẽ càng thêm nặng gánh.

Trong tuyên bố tại họp báo hôm qua, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết của một giải pháp ngoại giao đối với cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon nhằm tránh xung đột tiếp tục lan rộng.

“Chúng tôi tiếp tục tin rằng nên có một giải pháp ngoại giao cho vấn đề này. Đây là lý do tại sao đàm phán ngừng bắn lại quan trọng đến vậy. Đây là lý do tại sao thỏa thuận con tin lại quan trọng đến vậy. Đây là lý do tại sao tổng thống và chính quyền của ông đã làm việc suốt ngày đêm 24 giờ để hoàn thành điều đó. Chúng tôi tin rằng thỏa thuận sẽ giúp giảm căng thẳng dọc theo đường ranh giới xanh. Và đó là một trong những lý do, chúng tôi tin rằng các nỗ lực ngoại giao, rõ ràng là rất quan trọng và cần thiết vào thời điểm này liên quan đến các sự cố”, bà Pierre nói.

Theo kế hoạch các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza sẽ tiếp tục trong tuần này, trước khi các quan chức cấp cao sẽ nhóm họp lại tại Cairo, Ai Câp nhằm hoàn tất thỏa thuận. Các quan chức Mỹ trước đó đã nhiều tỏ ra lạc quan về khả năng đưa thỏa thuận này đến đích, nhưng cũng cảnh báo vẫn còn nhiều việc phải làm.

Trước đó nhiều nước trong khu vực đã cảnh báo về nguy cơ lan rộng xung đột ở Trung Đông. Hôm qua thông điệp đó tiếp tục được Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi và Quốc vương Jordan Abdullah 2 đưa ra trong cuộc gặp giữa hai bên trong đó bày tỏ quan ngại những diễn biến gần đây có thể làm leo thang xung đột, ảnh hưởng đến tất cả người dân trong khu vực cũng như hòa bình và an ninh quốc tế. Hai bên cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột ở Dải Gaza, mở đường cứu trợ cho người dân đang đối mặt trước tình trạng nhân đạo thảm khốc.