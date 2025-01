Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025

Chiều nay (3/1/2025), đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Văn Cần-Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng.

Năm 2024, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai đã tổ chức triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện 12 chỉ tiêu của Ngành theo Nghị quyết số 96 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Chỉ thị số 01 ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố mới 1.531 vụ với 2.462 bị can; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; các hoạt động tư pháp cơ bản đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng duy trì ổn định và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới đó là: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định số 132 ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Chỉ thị số 17, ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với việc phát hiện, xử lý hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là những vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Gia Lai theo dõi, chỉ đạo; quản lý chặt chẽ các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, không để xảy ra oan, lọt tội phạm trong giải quyết án đình chỉ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ án, vụ việc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; thực hiện kịp thời, có hiệu quả chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan Kiểm sát tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tăng cường ứng dụng công nghệ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số theo lộ trình gắn với các yêu cầu của Ban Chỉ đạo Đề án 06 của tỉnh Gia Lai và Nghị quyết số 57, ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xác định đây là khâu trọng tâm, đột phá năm 2025 và những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị tổng kết công tác Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2024, 4 tập thể được nhận Cờ thi đua của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao năm 2024; 3 tập thể được Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt nhiều thành tích cao trong phong trào thi đua năm 2024./.

Ngọc Ánh – Thanh Sáng

Lượt xem: 3