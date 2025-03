Vì một biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác phát triển

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp công tác biên phòng nhằm đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự, chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia trên tuyến biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia; qua đó đã góp phần quan trọng xây dựng tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai luôn hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác phát triển; đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Đóng quân trên địa bàn xã biên giới Ia Mơr giáp với tỉnh Đắk Lắk và được giao quản lý gần 15 km đường biên tiếp giáp với nước bạn Campuchia, những năm qua, Đồn Biên phòng Ia Lốp luôn xác định rõ công tác đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Cùng với việc phân công cán bộ, chiến sĩ bám nắm địa bàn, xây dựng lực lượng nòng cốt ở các địa bàn dân cư thì đơn vị đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới tiếp giáp với nước bạn; nhất là trong dịp lễ, tết.

Thiếu tá Trần Viết Thành – Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Lốp, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai nói: “Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn đã chỉ đạo cho cán bộ, chiến sĩ tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ trên đoạn biên giới được phân công phụ trách với các hoạt động tuần tra, kiểm soát được triển khai thường xuyên và hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng; tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới.”

Tỉnh Gia Lai có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia dài hơn 80 km. Để đảm bảo giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, lãnh thổ quốc gia, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cùng với các Đồn biên phòng tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; tổ chức tuần tra khép kín trên tuyến biên giới; đồng thời bám nắm địa bàn, nắm chắc tình hình nội – ngoại biên, không để bị động, bất ngờ nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm.

Trung tá Đỗ Như Kiên – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai cho biết: “Quán triệt đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả ngay từ những ngày đầu; đồng thời, đơn vị tiếp tục triển khai công tác nắm tình hình, nắm chắc tình hình ở nội – ngoại biên để kịp thời tham mưu, đề xuất cho Bộ Chỉ huy những chủ trương, giải pháp trong quản lý, bảo vệ biên giới, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; cùng với đó, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; đồng thời, đơn vị tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia.”

Trung tá Rơ Lan Khúi – Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Ia Mơr, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Laicho biết: “Chúng tôi luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ để bảo vệ biên giới của Tổ quốc; thường xuyên tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở và các khu vực trọng điểm để ngăn chặn các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép và các đối tượng vi phạm pháp luật khác để đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự trên khu vực biên giới.”

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đồng thời quán triệt các cơ quan, đơn vị và yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác và kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm nhằm đảm bảo giữ tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.

Đại tá Trần Tiến Hải – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai trao đổi: “Tập trung xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, giỏi về nghiệp vụ, pháp luật, kĩ – chiến thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới. Tham mưu phối hợp, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân nằm trong thế trận quốc phòng toàn dân và nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân. Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới vững mạnh.”

Trong những ngày tháng Ba này, những người lính mang quâm hàm xanh nơi phiên dậu của Tổ quốc vẫn luôn vững tay súng bảo vệ biên cương, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc để chào mừng Ngày truyền thống của lực lượng BĐBP vì một biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác phát triển; đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của quê hương, đất nước

Đức Hải – Mạnh Hà – R’Piên

Lượt xem: