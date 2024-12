UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2024, triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ Hai mươi bốn, HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) và các nhiệm vụ năm 2025

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế -xã hội (2021-2025), do đó Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cần triển khai nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; đặc biệt cần phải tăng tốc, bứt phá, tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đây là chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác năm 2024, triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ Hai mươi bốn, HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 được UBND tỉnh tổ chức chiều nay (ngày 27/12). Đồng chỉ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí: Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Siu Hương – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Siu Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Dự Hội nghị tại 17 điểm cầu truyền hình các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có các đồng chí lãnh đạo: Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Thường trực HĐND và UBND cấp huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ Hai mươi bốn, HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) và các nhiệm vụ năm 2025 được UBND tỉnh tổ chức theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đây là điểm mới, lần đầu tiên tổ chức lồng ghép 02 hội nghị vào 01 hội nghị với tinh thần giảm bớt các hội nghị, cuộc họp để dành thời gian cho nghiên cứu, xử lý công việc chuyên môn và tăng cường đi thực tế cơ sở. Đồng chí Rah Lan Chung khẳng định: Năm 2024, dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức; song tỉnh Gia Lai đã có 17/21 chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt Nghị quyết đề ra (tăng 3 chỉ tiêu so với năm 2023); đây là kết quả quan trọng, đáng mừng, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh khi đã tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Điểm nổi bật nhất của năm 2024 đó là các ngành, các địa phương chúng ta đã làm tốt công tác thu ngân sách; chúng ta thu đến ngày 6/12 đó là 6 nghìn 242 tỷ đồng; trong 1 nhiệm kỳ thì đây là năm thứ 2 chúng ta đạt được con số này. Ngày hôm qua, sau khi Bộ NN&PTNT thì đánh giá là tỷ lệ tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2024 so với 2023 thì Gia Lai chúng ta đứng thứ 5/63 tỉnh thành; đây là vấn đề rất tích cực bởi Gia Lai chúng ta có tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp, hiện nay chúng ta đang chuyển dịch đúng hướng và có sự đầu tư thích đáng. Năm 2024 thì khách du lịch đến với Gia Lai tăng lên, có lẽ Gia Lai đang là điểm đến hấp dẫn và vừa rồi chúng ta tổ chức nhiều sự kiện thu hút và để lại ấn tượng tốt trong bạn bè du khách trong nước và quốc tế. Rồi một điểm mừng nữa là Gia Lai đang dần trở thành điểm đến và thu hút nhiều nhà đầu tư…”

Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; do đó các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cần tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; đặc biệt phải tăng tốc, bứt phá, vượt qua thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực.

Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Yêu cầu về vượt qua khó khăn là một trong những yêu cầu mà chúng tôi muốn gửi gắm đến các đồng chí. Vấn đề thứ 2 mà chúng tôi nêu ra đó là khơi dây tinh thần đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, các cấp ngành và của các cơ quan đơn vị. Đoàn kết ở đây được thể hiện ở sự đồng lòng, thống nhất, mang tính chất chia sẻ, cảm thông, hỗ trợ giúp nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ cho tốt. Thứ 3 nữa là phải kỷ luật, kỷ cương; trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thì phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Thứ 4 nữa là trách nhiệm công vụ trong việc triển khai nhiệm vụ của mình; phải vì việc chung, sự phát triển của Gia Lai và của Nhân dân. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, quyết tâm tháo gỡ khó khăn để giúp cho tỉnh có nhiều điểm mới. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải quyết tâm, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ bằng tinh thần vừa khoa học, vừa quyết liệt, quyết tâm xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển.”

Đồng chí Rah Lan Chung đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương đề xuất ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các địa phương đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2025. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các địa phương đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch vùng huyện, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết…Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả chương trình xoá nhà tạm, nhà đột nát năm 2025. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung rà soát sắp xếp các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện gắn với lộ trình tinh giảm biên chế theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh uỷ. Đặc biệt, cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Đề nghị các cơ quan, ban ngành, địa phương tổ chức một cái Tết an lành cho người dân, làm sao đảm bảo an toàn, tiết kiệm, an toàn, vui tươi. Cố gắng làm sao tập trung giải quyết chế độ chính sách cho người nghèo, người khó khăn, gia đình chính sách để đón Tết vui tươi, đầm ấm. Đề nghị các đồng chí tập trung đảm bao an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết, không để những tình huống phức tạp xảy ra. Đề nghị các đồng chí cấp ủy ở các địa phương, lãnh đạo HĐND, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể cùng chung tay, đồng hành, hỗ trợ UBND tỉnh, UBND các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2025. Xin thay mặt các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, nhân dịp chuẩn bị kết thúc năm 2024, bước sang năm 2025 xin chúc các đồng chí năm mới sức khỏe, đoàn kết, an khang, thịnh vượng, đoàn kết và chúng ta thực hiện nhiệm vụ năm 2025 đạt kết quả cao nhất.”

Đoàn Bình – Minh Trung – Ksor Tuối

