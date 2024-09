UBND tỉnh Gia Lai sơ kết công tác tháng 8 và 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2024

Sáng nay (6/9), UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tháng 8 và 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2024. Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu quán triệt các nội dung tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh tập trung thảo luận 2 nhóm vấn đề theo gợi ý điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh. Thứ nhất, tập trung phân tích, đánh giá tình hình công tác tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2024. Trong đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, công tác thu ngân sách, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2024 – 2025, việc triển khai Luật Đất đai năm 2024… Nhóm vấn đề thứ hai là tập trung thảo luận 3 nội dung trình Kỳ họp thứ Hai mươi hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến tổ chức trong thời gian tới.

Theo báo cáo, trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nên đến cuối tháng 8 các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu hầu hết đều bằng và vượt so với cùng kỳ năm 2023; như thu ngân sách đạt trên 4.405 tỷ đồng, tăng 24,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt trên 39.128 tỷ đồng, tăng 9,55%; kim ngạch xuất khẩu đạt 630 triệu USD, tăng 18,87%; kim ngạch nhập khẩu đạt 108 triệu USD, tăng 15,32%… Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Văn hóa – xã hội được quan tâm, du lịch tiếp tục phát triển; công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thực hiện tốt công tác đối ngoại. Bên cạnh những kết quả đạt được, tỷ lệ giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản mới đạt 34,9% kế hoạch; việc triển khai 3 chương trình MTQG còn chậm; hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn nhiều tiềm ẩn; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, tội phạm trật tự xã hội, ma tuý còn tiềm ẩn phức tạp; tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí…

Trên cơ sở đó, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục, tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc nhằm triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Thông tin chi tiết về Hội nghị sơ kết công tác tháng 8 và 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2024 của UBND tỉnh, chúng tôi sẽ phản ánh trong Chương trình Thời sự tối nay./.

Đức Hải – Thanh Sáng

