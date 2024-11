UBND tỉnh Gia Lai sơ kết công tác tháng 10 và 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2024

Sáng nay (ngày 7/11), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tháng 10 và 10 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 2 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, nên các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu hầu hết đều bằng và vượt so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, Vụ Mùa 2024, toàn tỉnh đã gieo trồng được hơn 211.200 ha cây trồng các loại, đạt hơn 97% kế hoạch, bằng 97,6% so với cùng kỳ năm 2023. 10 tháng của năm 2024: Toàn tỉnh đã trồng rừng được hơn 8.303 ha, đạt 92,25% so với kế hoạch đề ra; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 48.970 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu đạt 750 triệu USD; có 859 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 7.664 tỷ đồng và có 198 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện đạt hơn 5.306 tỷ đồng; tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Gia Lai ước đạt 1.140.000 lượt, tổng thu du lịch ước đạt 761 tỷ đồng. Cùng với đó, UBND tỉnh đã thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng; chú trọng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân nghĩa tình đối với người có công với cách mạng. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung và các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị: Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; các đại biểu cần tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp căn cơ trong triển khai thực hiện từng chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra để bắt tay ngay vào thực hiện thời gian tới; từ đó vươn lên hoàn thành nhiệm vụ chung cho cả năm 2024. Đồng thời, các sở, ngành liên quan của tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung, kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) dự kiến được tổ chức vào tháng 12 tới đây.

Thông tin chi tiết Hội nghị sơ kết công tác tháng 10 và 10 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 2 tháng cuối năm 2024 được UBND tỉnh Gia Lai tổ chức, THGL sẽ tiếp tục cập nhật trong bản tin sau.

Đoàn Bình – Phi Long – Huy Toàn

