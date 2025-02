UBND tỉnh Gia Lai gặp mặt biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc nhân dịp đầu Xuân Ất Tỵ năm 2025

Nhằm mục đích thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Gia Lai đối với học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu – lực lượng nòng cốt để xây dựng đất nước và tỉnh nhà giàu mạnh, phát triển; sáng nay (7/2), tại Hội trường 2/9, Tp. Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức buổi gặp mặt 205 học sinh tiêu biểu ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh; sinh viên xuất sắc, tiêu biểu (thường trú tại Gia Lai) đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học trên cả nước nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Tuấn Anh – UV. BTV Tỉnh uỷ, PCT. UBND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh uỷ viên, PCT. HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh uỷ viên, PCT. UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích học tập và sự nỗ lực vươn lên của các HSSV, đặc biệt trong những năm qua, học sinh tỉnh Gia Lai đã liên tục giành được nhiều giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi sáng tạo khoa học – kỹ thuật, các giải thể thao khu vực và thế giới. Đồng chí CT. UBND tỉnh nhấn mạnh: Có được những thành tích xuất sắc này, chúng ta ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp to lớn của các nhà trường, các thầy cô giáo, các huấn luyện viên đã tận tình, trách nhiệm trong suốt quá trình dạy học, rèn luyện, dìu dắt các em.

Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Đảng ta luôn xác định sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn dân và là quốc sách hàng đầu, chính vì vậy Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục. Đối với tỉnh Gia Lai xác định sự phát triển giáo dục cũng là mũi nhọn hàng đầu và tỉnh đã nhiều cơ chế, chính sách đối với toàn ngành. Tiêu biểu năm 2024, Gia Lai đón nhận rất nhiều tin mừng, trong số 10 sự kiện tiêu biểu của tỉnh đã có rất nhiều thông tin nổi bật của ngành giáo dục. 205 em HSSV đã thể hiện tinh thần học tập rất là tốt. Để có được kết quả này tôi đánh giá rất cao sự lãnh đạo của các cấp chính trị. Vai trò trách nhiệm công tác giảng dạy của các thầy cô. Tôi đánh giá cao sự tham gia tích cực của các gia đình đã nhận thức rất tốt về giáo dục, sự tham gia tích cực của tất cả các cơ quan ban ngành, đoàn thể hỗ trợ giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn để giúp các em nâng cao chất lượng học tập.”

Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên học sinh của Trường THPT Chuyên Hùng Vương đưa cầu truyền hình Chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia về với tỉnh Gia Lai. Về kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Gia Lai được xếp thứ 2/5 tỉnh Tây Nguyên với 50/90 học sinh tham dự đạt giải và nhiều em học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi, đóng góp nhiều cho các hoạt động của cộng đồng và xã hội.

Em Huỳnh Hoài An – Lớp 12C2A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Tp. Pleiku bày tỏ: “Sau khoảng thời gian rèn luyện thì năm lớp 12 em đạt giải Nhất tỉnh môn tiếng Anh và đạt giải Khuyến khích Quốc gia môn Tiếng Anh. Đó là một hành trình dài em đã học tập và rèn luyện cùng với các bạn cũng như dưới sự hướng dẫn của các thầy cô. Ở sự kiện gặp mặt đầu năm như hiện nay em cảm thấy được tạo động lực rất to lớn, những thành tích em đạt được nó khá là khiêm tốn và không phải là quá to lớn tuy nhiên em và các bạn vẫn luôn luôn được tiếp sức từ tỉnh nhà để tiếp tục học tập.”

Em Lê Thị Thuỳ Trang – Sinh viên năm 3, Đại học KTKT – CN Hà Nội chia sẻ: “Em đang có điểm tích luỹ xuất sắc và liên tục đạt các học bổng của trường từ năm nhất đến bây giờ, còn là thủ khoa đầu vào của ngành tài chính – ngân hàng. Trên con đường thành công của các em chính là nhờ sự dạy bảo tận tình của các thầy cô cũng như sự quan tâm đặc biệt của ban lãnh đạo nên khi hái được quả ngọt chúng ta phải nhớ đến cội nguồn. Khi chúng em thành công chúng em phải nhớ đến quê hương, nơi mà chúng em sinh ra, cùng nhau xây dựng quê hương, xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.”

Tại buổi gặp mặt HSSV xuất sắc tiêu biểu nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung nhận định chúng ta đang sống trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cạnh tranh ngày càng gay gắt; khoa học công nghệ, kinh tế tri thức phát triển nhanh, vượt bậc. Chính vì vậy đòi hỏi cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng phải xác định nhiệm vụ giáo dục cần có sự quan tâm đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Trong thời gian tới đây đất nước ta đang thực hiện nhiều chương trình trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đối với tỉnh ta bên cạnh thuận lợi chúng ta cũng sẽ có những khó khăn. Trước yêu cầu đó với sự tham gia cả hệ thống chính trị, chúng tôi xác định vai trò quan trọng của ngành giáo dục và sự tham gia tích cực học tập các em để cùng đồng hành với tỉnh. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ thành quả đạt được tỉnh luôn xác định giáo dục hết sức quan trọng, kết quả học tập của các em cũng như đội ngũ nhân sĩ đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của tỉnh. Vì vậy tôi mong muốn các ngành tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ tích cực nhất của ngành giáo dục, các địa phương có rà soá, đánh giá ưu tiên đầu tư có hiệu quả đối với các em HSSV tốt nghiệp các trường về địa phương công hiến. Gia Lai xác định luôn tạo môi trường tốt nhất cho các em sau khi về cống hiến cho tỉnh nhà.”

Nhân dịp này, các em HSSV đã bày tỏ mong muốn, nguyện vọng của mình xoay quanh lĩnh vực công nghệ thông tin, những chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các em học sinh DTTS,… với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai và đại diện phân hiệu các trường đại học đứng chân trên địa bàn của tỉnh.

Trước đó trong sáng nay, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh cùng các em HSSV đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại đoàn kết và xin hứa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ quyết tâm thi đua học tập, rèn luyện, đóng góp sức mình tham gia xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển. ..

Thông tin chi tiết buổi gặp mặt biểu dương HSSV xuất sắc nhân dịp đầu Xuân Ất Tỵ năm 2025 THGL sẽ tiếp tục trong bản tin sau.

Lệ Xuân – Thanh Sáng – Minh Trung

Lượt xem: 1