UBND huyện Kông Chro tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2024

UBND huyện Kông Chro vừa tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024.

Báo cáo tại Hội nghị đánh giá: Trong 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Kông Chro ước đạt 35,33 tỷ đồng, vượt 42,46% dự toán, tăng 69,86% so với cùng kỳ năm 2023.Đến nay, toàn huyện đã gieo trồng được 41.656 ha cây trồng các loại, đạt 97% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 765,81 tỷ đồng, tăng 2,24% so với cùng kỳnăm 2023. Tính đến ngày 13/9/2024, huyện Kông Chro đã giải ngân nguồn vốn từ 3 Chương trình mục tiêu quốc gia đạt gần 333 tỷ đồng, đạt 71,6% kế hoạch vốn. Trong đó: Vốn đầu tư phát triển giải ngân đạt gần 241 tỷ đồng; vốn sự nghiệp giải ngân đạt trên 92 tỷ đồng. Huyện đang triển khai thực hiện 28 dự án đầu tư xây dựng cơ bản với tổng kế hoạch vốn giao 68,639 tỷ đồng, đã thực hiện đạt 55% kế hoạch. Công tác quản lý, bảo vệ, trồng mới rừng cũng như phòng cháy – chữa cháy rừng được tăng cường.Các lĩnh vực: Văn hóa, giáo dục, thông tin, thể dục – thể thao, lao động – thương binh và xã hội, dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo… có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận xung quanh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng; đất đai, tài nguyên – môi trường và trật tự xây dựng; những vướng mắc trong triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia ở các xã trên địa bàn huyện …Trên cơ sở đó, đưa ra những giải pháp, phương hướng khắc phục trong thời gian đến để góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong năm 2024./.

