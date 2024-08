Tuyên truyền pháp luật, trao nhà và tặng quà cho hộ nghèo tại thị trấn Phú Túc

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đoàn cơ sở, Hội Phụ nữ cơ sở Phòng PC06, Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Hội đồng hương huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình tại Gia Lai và Đoàn cơ sở Công an huyện Krông Pa vừa tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật, trao tặng 2 nhà tình thương và tặng quà cho hộ nghèo tại thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa.

Tại chương trình, cán bộ Công an huyện Krông Pa đã tuyên truyền đến bà con Nhân dân thị trấn Phú Túc pháp luật về an toàn giao thông, Luật Căn cước công dân, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đồng thời, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đoàn cơ sở, Hội Phụ nữ cơ sở Phòng PC06, Công an tỉnh đã tặng 20 suất quà cho 20 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trị giá mỗi suất quà 300.000 đồng.

Cũng trong chương trình, các đơn vị đã cùng với Hội đồng hương huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình tại Gia Lai phối hợp với Uỷ ban MTTQ thị trấn Phú Túc bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đinh Văn Phiên và ông Nguyễn Văn Phong. Cả 2 gia đình thuộc hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, tại Tổ dân phố 10, thị trấn Phú Túc. Căn nhà của gia đình ông Đinh Văn Phiên trị giá 109 triệu đồng, trong đó Hội đồng hương huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình hỗ trợ 86 triệu đồng. Căn nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Phong trị giá 200 triệu đồng; trong đó Hội đồng hương huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình hỗ trợ 40 triệu đồng./.

Quang Ngọc

