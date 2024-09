Trung thu ấm áp

Trước tình hình các địa phương phía Bắc chịu thiệt hại nặng do bão số 3 gây ra, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, các chương trình vui Tết Trung thu năm nay được các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức đảm bảo ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm; ưu tiên hướng về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lũ.

Trung thu không chỉ là ngày đoàn viên, sum họp của gia đình mà còn là ngày hội của các em thiếu nhi, đồng thời là dịp để toàn xã hội thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, chăm lo đối với thế hệ măng non.

Tại huyện Đak Pơ, 200 suất quà đã được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Gia Lai trao đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Tại xã Lơ Ku, huyện Kbang, UBND huyện Kbang và UBND xã Lơ Ku đã tặng 50 suất quà cho con em những hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.

Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao thành phố Pleiku cũng đã trao tặng 150 suất quà cho trẻ em người dân tộc thiểu số ở làng Ia Nueng, xã Biển Hồ.

Trên 1200 suất quà cũng đã được UBND thị xã Ayun Pa trao đến tay các em học sinh trên địa bàn xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa.

Hướng đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, trong những chương trình vui Tết Trung thu năm nay, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chú trọng trao những món quà ý nghĩa như: bánh kẹo, học bổng, đồ dùng học tập, vở, cặp sách… với mong muốn chia sẻ yêu thương, khuyến khích, động viên các em cố gắng, phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Em Nay H’Tuyến – Lớp 9A, THCS Đinh Tiên Hoàng, thị xã Ayun Pa chia sẻ: “Cảm xúc của em bây giờ rất là vui vì được tham gia đêm Trung thu do thị xã tổ chức vì đây là lần đầu tiên em được tham gia chương trình dành cho thiếu nhi như thế này.”

Đồng bào ở các tỉnh phía Bắc nước ta đang chịu nhiều thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra. Theo đó, các hoạt động đón Tết trung thu năm nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai được các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức một cách phù hợp trên cơ sở an toàn, tiết kiệm theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời lồng ghép hoạt động giáo dục cho các em thiếu nhi về tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam; tuyên truyền, phát động người dân chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo từ khâu tổ chức, các chương trình đón Trung thu năm nay tại tỉnh Gia Lai vừa đảm bảo an toàn, vừa duy trì được không khí phấn khởi cho trẻ em trong bối cảnh khó khăn do bão số 3 gây ra.

Em Nguyễn Ngọc Phi Trường – Lớp 7/3, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, TP. Pleiku bày tỏ: “Em thích được xem múa lân vì tuổi thơ của em sẽ thêm ý nghĩa hơn.”

Một mùa trăng rằm tháng Tám đã về trong sự mong chờ, háo hức của các em thiếu nhi. Những tình cảm, sự quan tâm của gia đình, xã hội trong dịp Tết Trung thu đã góp phần lưu giữ giá trị truyền thống, bồi đắp tình yêu thương và làm nên ký ức tuổi thơ tuyệt đẹp cho trẻ em.

Nhóm Phóng viên

Lượt xem: 2