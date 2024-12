Triển khai thực hiện Nghị quyết số 447 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 447 ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Ngân sách nhà nước thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai quản lý. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai quản lý căn cứ các nội dung quy định tại Nghị quyết số 447 ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

Lệ Xuân – Viễn Khánh

