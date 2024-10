Theo thông báo của Cục An toàn thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, trong thời gian vừa qua, các sự cố lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, lừa đảo trực tuyến diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Một trong những nguyên nhân chính gây ra mất an toàn thông tin được xác định đến từ nhận thức của người sử dụng. Để tăng cường nâng cao nhận thức cho người dân nhằm giảm thiểu các nguy cơ bị lừa đảo trên không gian mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao Cục An toàn thông tin tổ chức triển khai Chiến dịch “Kỹ năng nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến bảo vệ người dân trên không gian mạng”. Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức triển khai Chiến dịch, cụ thể là: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh, trong đó phối hợp linh hoạt các hình thức, xây dựng nội dung tuyên truyền, tận dụng ưu thế của mạng xã hội; Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; phương tiện truyền thông đại chúng, truyền thông xã hội; hệ thống thông tin cơ sở và các phương thức khác… để các nội dung tuyên truyền có sức lan tỏa rộng rãi, tạo ra năng lượng tích cực, an toàn trên không gian mạng. Cục An toàn thông tin đã sản xuất các sản phẩm tuyên truyền và đăng tải, chia sẻ trên cổng khonggianmang.vn để phục vụ công tác tuyên truyền tới mọi đối tượng./.

Lượt xem: