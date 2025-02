Sáng nay (21/2), Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị tại điểm cầu chính. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Bộ Quốc phòng đến 76 điểm cầu ở các bộ, ngành Trung ương, địa phương trong cả nước. Đại tá Lê Kim Giàu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Năm 2024 trong bối cảnh, tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; các bộ, ngành Trung ương, địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng gắn với nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị và đạt nhiều kết quả nổi bật; góp phần đảm bảo giữ vững quốc phòng – an ninh, an ninh biên giới, chủ quyền biển đảo, lãnh thổ quốc gia; tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Trong đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về quốc phòng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh có nhiều đổi mới; thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với các chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc và thực hiện có hiệu quả công tác phòng thủ dân sự. Cùng với đó, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục tham gia có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp. Từ đó, góp phần nâng cao thực lực, tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Phát biểu quán triệt tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nêu rõ: Năm 2025, tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; cùng với đó, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; nhất là đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Do đó, đề nghị các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2024 và bám sát phương hướng, nhiệm vụ đã xác định để triển khai toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự – quốc phòng nhằm góp phần giữ vững tình hình quốc phòng – an ninh, an ninh biên giới, chủ quyền, lãnh thổ quốc gia; tạo cơ sở vững chắc thúc đẩy kinh tế – xã hội của đất nước phát triển./.

Đức Hải – Viễn Khánh

