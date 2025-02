Sáng nay (28/2), tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2024, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (HĐGDQP&AN) các cấp trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ GDQP&AN một cách nghiêm túc, chặt chẽ, toàn diện và đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Trong đó, đã phối hợp tổ chức 98 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng với gần 7.565 lượt người tham dự, vượt kế hoạch đề ra; công tác GDQP&AN trong trường học được tổ chức linh hoạt ở từng cấp, bậc học; công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân có nhiều đổi mới cả nội dung và hình thức. Cùng với đó, HĐGDQP&AN đã tăng cường công tác kiểm tra và đảm bảo kinh phí hoạt động cho công tác GDQP&AN. Thông qua công tác GDQP&AN đã làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân; góp phần thiết thực trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững tình hình quốc phòng – an ninh trên địa bàn bàn và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐGDQP&AN nêu rõ: Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo và qua thảo luận, do đó, đề nghị HĐGDQP&AN các cấp trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc, chặt chẽ nhiệm vụ GDQP&AN. Trong đó, tham mưu kiện toàn thành viên HĐGDQP&AN sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp; cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, tiến hành rà soát để kịp thời tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đối tượng theo đúng quy định; đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác phổ biến kiến thức nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành và toàn dân, góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Dịp này, 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ GDQP&AN trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2024 đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai./.

Đức Hải – Phi Long

