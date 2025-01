Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 254 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn – 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

Chiều ngày 23/1, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Gia Lai đã tham dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 254 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2025); 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789-2025).

Lễ kỷ niệm 254 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2025); 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789-2025) sẽ diễn ra vào sáng mồng 4 Tết Ất Tỵ tại Quần thể di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo, thị xã An Khê. Đây là sự kiện lịch sử, văn hoá có ý nghĩa quan trọng nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn, tưởng nhớ công lao to lớn của Nhà Tây Sơn và các tướng sĩ trong đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, mà đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa mùa Xuân năm Kỷ Dậu-1789, đập tan 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh. Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức trang trọng nhằm thúc đẩy công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, gắn với phát triển du lịch. Để chương trình vừa đảm bảo sự trang nghiêm vừa mang tính cộng đồng và để lại ấn tượng sâu sắc với toàn thể Nhân dân và du khách, kịch bản lần này với sự tham gia trực tiếp của Sở VHTT&DL, Đài PT-TH và UBND thị xã An Khê sẽ được sân khấu hóa với phần hoạt cảnh tái hiện lại cảnh chiêu binh tụ nghĩa và tinh thần bách chiến, bách thắng của nghĩa quân Tây Sơn, cũng như nghĩa tình của người dân vùng đất Tây Sơn Thượng đạo với Nghĩa quân áo vải cờ đào. Tại buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã góp ý chương trình, điều chỉnh nội dung kịch bản và chỉ đạo các thành viên Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Gia Lai, UBND thị xã An Khê và Đài PT – TH Gia Lai cần khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo tiến độ chuẩn bị cho sự kiện. Lễ kỷ niệm sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh THGL, nối sóng với nhiều đài PT – TH trong cả nước, đồng thời livestream trên các nền tảng MXH Truyền hình Gia Lai vào lúc 8h, mồng 4 Tết Ất Tỵ (1/2/2025). Mời quý vị khán giả đón xem và tương tác!

Hòa Giang – Mạnh Hà

