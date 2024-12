Sáng nay (07/12), Huyện ủy Chư Pưh long trọng tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Chư Pưh (10/12/2009-10/12/2024). Dự Tọa đàm có các đồng chí: Hà Sơn Nhin – Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; Phạm Đình Thu – Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thanh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, phụ trách Huyện Chư Pưh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị của tỉnh; lãnh đạo các địa phương của tỉnh và lãnh đạo huyện Chư Pưh qua các thời kỳ.

Tách từ huyện Chư Sê, huyện Chư Pưh được thành lập theo Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 27-8-2009 của Chính phủ; đến ngày 10-12-2009, Đảng bộ huyện Chư Pưh được thành lập theo Quyết định số 1194-QĐ/TU của Tỉnh ủy Gia Lai. Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân huyện Chư Pưh có bề dày truyền thống cách mạng rất đáng tự hào; là huyện giàu tiềm năng và dư địa phát triển. Trải qua 15 năm thành lập, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ huyện Chư Pưh đã gặt hái những thành tựu to lớn; triển khai tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kinh tế – xã hội của huyện liên tục phát triển; quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững. Khi mới thành lập chỉ có 11 tổ chức cơ sở đảng với 402 đảng viên, đến nay, Đảng bộ huyện có 40 tổ chức cơ sở đảng với 1.778 đảng viên. Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 9.855 tỷ đồng, tăng hơn 7 lần so với năm 2010; có 6/8 xã và 17 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 61,92 triệu đồng, tăng gần 4,9 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo những ngày mới thành lập huyện chiếm gần 40%, nay chỉ còn dưới 10% và dự kiến đến năm 2025 còn 4,76%…

Thực tiễn đã chứng minh, mảnh đất và con người Chư Pưh qua các thời kỳ lịch sử, nhất là trải qua 15 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng ta, là mảnh đất kiên trung, bất khuất, lập nên nhiều thành tích xuất sắc. Đảng bộ huyện luôn cầu thị, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, có những chủ trương, quyết sách sáng suốt để đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ, phát triển quê hương ngày càng vững bước đi lên; sớm trở thành Huyện Nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Huy Châu – Bí thư Huyện ủy Chư Pưh phát biểu: “Ngày 10 tháng 12 năm 2009 đã trở trành một mốc son lịch sử, để từ đó mỗi thế hệ cán bộ, đảng viên, người dân Chư Pưh ghi nhận đầy đủ bước phát triển và trưởng thành của Đảng bộ. Qua các thời kỳ, Đảng bộ đã được rèn luyện và thử thách, trải qua bao thăng trầm, đã không ngừng trưởng thành và phát triển về mọi mặt. Trong quá trình lãnh đạo nhân dân, cả trong thời chiến lẫn thời bình, tuy có lúc còn gặp nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng ở bất cứ thời kỳ nào, Đảng bộ huyện Chư Pưh cũng đều phát huy bản lĩnh chính trị vững vàng, tổ chức chặt chẽ, tư tưởng thông suốt, trung thành tuyệt đối vào đường lối của Đảng, tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ luôn luôn đề cao và thắt chặt tình đoàn kết máu thịt giữa nhân dân với Đảng, chính vì thế, Đảng bộ luôn được sự tín nhiệm, tin cậy, được nhân dân các dân tộc tin yêu, đùm bọc, che chở.. Tự hào, phấn khởi, kỷ niệm 15 Ngày thành lập Đảng bộ, chúng ta trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương, đơn vị bạn và tri ân sâu sắc công lao to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Chư Pưh đã không quản ngại gian khổ, hy sinh cống hiến trí tuệ, tâm huyết, công sức, máu xương, phát huy tính sáng tạo, tinh thần chủ động tự lực, tự cường để xây dựng huyện Chư Pưh có được như ngày hôm nay…”

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai; đồng chí Võ Thanh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, phụ trách huyện Chư Pưh ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Đảng bộ huyện Chư Pưh. Với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn tới tương lai tươi sáng, mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng bộ huyện Chư Pưh đã khẳng định những dấu ấn đậm nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tin tưởng Đảng bộ huyện Chư Pưh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tập trung lãnh đạo xây dựng huyện Chư Pưh ngày càng giàu mạnh hơn, vững bước trên con đường hội nhập và phát triển.

Đồng chí Võ Thanh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu: “Đảng bộ huyện Chư Pưh trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh giáo dục truyền thống của Đảng, của quê hương; làm hành trang thúc đẩy huyện nhà phát triển nhanh và bền vững hơn. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội; phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đảng bộ huyện Chư Pưh tiếp tục triển khai tốt công tác xây dựng Đảng lên tầm cao mới, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh…”

Với những thành tích xuất sắc, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc huyện Chư Pưh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Tại buổi Tọa đàm, đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, phụ trách huyện Chư Pưh đã trao Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đảng bộ huyện Chư Pưh với nội dung “Đảng bộ huyện Chư Pưh-15 năm Đoàn Kết – Đổi mới – Phát triển”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai của UBND tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chư Pưh đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai từ năm 2009 đến năm 2024.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh tặng Giấy khen cho 26 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển địa phương./.

Hà Đức – R’Piên

