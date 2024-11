Sáng nay (08/11), tại TP.Pleiku;Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường thuộc Bộ NN&PTNT, Vụ Thị trường Châu Á-Châu Phi thuộc Bộ Công Thươngphối hợp Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai tổ chức Tọa đàm “Cập nhập thông tin về nhu cầu, thị hiếu và phổ biến quy định thị trường trong và ngoài nước”.

Theo số liệu từ Bộ NN&PTNT, kim ngạch xuất khẩu nông – lâm – thủy sản (NLTS) của nước ta trong 10 tháng của năm 2024 ước đạt 51,74 tỷ USD (tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2023). Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất. Trong những sản phẩm có giá trị xuất khẩu hàng tỷ Đô la Mỹ có các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của các tỉnh Tây Nguyên như hạt tiêu, cao su, điều, cà phê, rau quả…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được cập nhật các quy định về thị trường, xu hướng, nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng nông sản tại khu vực thị trường Châu Á-Châu Phi; quy trình, yêu cầu đưa hàng hóa nông sản vào kênh bán lẻ hiện đại và những biến động xu hướng tiêu dùng nông sản hiện nay; cũng như các tiềm năng, cơ hội liên kết sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nông – lâm – thủy sản chủ lực của vùng Tây Nguyên trong thời gian tới. Đồng thời thảo luận về khả năng cung ứng nông sản chủ lực; kết nối tiêu thụ nông – lâm – thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh;các vấn đề liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm nông sản và các giải pháp ứng phó với các rào cản kỹ thuật, đáp ứng quy định, thị hiếu tiêu dùng của thị trường trong nước và xuất khẩu./.

