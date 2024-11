Tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm của tỉnh làm việc với các tổ chức cơ sở đảng được Ban Thường vụ Thị ủy An Khê chọn tổ chức đại hội điểm, đại hội thí điểm của thị xã

Sáng nay (13/11), trước khi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Khê, Tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm của tỉnh đã làm việc với Đảng ủy phường Ngô Mây (đơn vị được Ban Thường vụ Thị ủy An Khê chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2025-2030) và Đảng ủy xã Thành An (đơn vị được Ban Thường vụ Thị ủy An Khê chọn tổ chức đại hội thí điểm nhiệm kỳ 2025-2030), tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã An Khê nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo báo cáo của Đảng ủy phường Ngô Mây, đối với công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc, Đảng ủy phường đã triển khai rà soát quy hoạch, bổ sung quy hoạch cấp uỷ các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2027 đúng quy định và đến nay đã triển khai thực hiện xong, cơ bản nguồn quy hoạch cấp ủy chi bộ trực thuộc đảm bảo quy định, đáp ứng nhân sự nhiệm kỳ mới. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường Ngô Mây lần thứ 9, nhiệm kỳ 2025-2030; Đảng ủy phường đã chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện chủ động rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 8 để có đầy đủ thông tin, cơ sở đánh giá khách quan, phục vụ công tác xây dựng văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo khoa học, toàn diện, thống nhất và đồng bộ. Cùng với đó, đến thời điểm hiện tại nguồn quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Đảng bộ phường nhiệm 2025-2030, 2026-2031 đã được Ban Thường vụ Thị ủy phê duyệt. Dự kiến Đại hội Đảng bộ phường Ngô Mây lần thứ 9, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tổ chức trong 02 ngày (09 và 10/01/2025).

Đối với Đảng bộ xã Thành An được Ban Thường vụ Thị ủy An Khê chọn tổ chức đại hội thí điểm nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã An Khê nhiệm kỳ 2025-2030; trong quá trình chuẩn bị công tác tổ chức đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy xã thường xuyên, kịp thời thông tin, báo cáo với Thường trực Thị ủy, với Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm, đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 theo Quyết định số 1434 ngày 26/9/2024 của Ban Thường vụ Thị ủy An Khê. Dự kiến công tác bầu cử trưởng thôn được tiến hành đồng loạt trong 01 ngày (15/12/2024); đại hội chi bộ điểm (Chi bộ 6) được tổ chức trước ngày 05/01/2025 và đại hội các chi bộ còn lại được tổ chức từ ngày 07 đến ngày 15/01/2025./.

Mỹ Tiến – Minh Trung

