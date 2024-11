Tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm của tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Khê về công tác chuẩn bị để tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã An Khê nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng nay (13/11), tại Thị ủy An Khê, Tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm của tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Khê về tình hình, kết quả công tác chuẩn bị để tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã An Khê nhiệm kỳ 2025-2030. Các đồng chí: Huỳnh Quang Thái – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm của tỉnh; Thái Thanh Bình – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm của tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Thị Tố Hải – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, thành viên Tổ công tác; Dương Minh Đức – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thành viên Tổ công tác; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê; các tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm, đại hội thí điểm của thị xã An Khê.

Đảng bộ thị xã An Khê hiện có 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó có 16 đảng bộ cơ sở và 28 chi bộ cơ sở); 134 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (trong đó có 60 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố). Toàn Đảng bộ thị xã hiện có 2.814 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 hiện nay có 31/35 đồng chí (khuyết 04 cấp ủy viên so với Đề án Nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025). Ban Thường vụ Thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025 hiện nay có 11/11 đồng chí.

Tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp và chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án Nhân sự Đại hội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030. Chỉ đạo Tiểu ban Nhân sự Đại hội rà soát, trình Ban Thường vụ Thị ủy, BCH Đảng bộ thị xã khóa 17 thông qua phương hướng nhân sự. Đồng thời tại Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thống nhất chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã An Khê nhiệm kỳ 2025-2030 là “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; năng động, sáng tạo; khai thác tiềm năng, thế mạnh; thu hút nguồn lực để An Khê phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc; phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị loại III”; phương châm Đại hội là: “Đoàn kết – Kỷ cương – Trách nhiệm – Sáng tạo – Phát triển”. Dự kiến Đại hội điểm của thị xã An Khê (gồm 01 đảng bộ cơ sở và 02 chi bộ cơ sở) hoàn thành trước ngày 10/01/2025 và đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở còn lại hoàn thành trước ngày 10/3/2025.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự buổi làm việc, kết luận buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Quang Thái – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm của tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy An Khê nghiên cứu xem xét, chỉnh sửa các nội dung còn thiếu, chưa hoàn hiện của Dự thảo Báo cáo chính trị; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nhiệm vụ theo tiến độ đề ra; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các tổ chức đảng. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái cũng đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy An Khê tập trung nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ đạo, phân công Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đảm bảo đúng quy định và tiến độ đề ra; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Đối với nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị cần bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên; trong đó cần lưu ý các bước trong quy trình nhân sự, đảm bảo chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch./.

Mỹ Tiến – Minh Trung

