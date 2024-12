Tổ chức Tết Ất Tỵ 2025

Thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 11/12/2024 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025; để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân, đón mừng năm mới an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo khí thế, động lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu các cấp ủy, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động của cấp ủy, đơn vị, địa phương trong dịp trước, trong và sau Tết phù hợp với tình hình thực tế, theo phương châm “vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm”. Tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không tham gia các hoạt động mê tín; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi… Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm tra, giám sát, quản lý thị trường, ổn định giá cả. Tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn không gian mạng; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo; không để tình trạng sử dụng pháo trái phép diễn ra phức tạp trong dịp Tết. Tổ chức tốt các hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; nhất là kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai gắn với các hoạt động vui xuân, đón Tết. Từng cấp ủy, đơn vị, địa phương rà soát các công việc trước khi nghỉ Tết, không để chậm tiến độ; phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

