Tỉnh Gia Lai quan tâm chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số

Trước thực trạng tỷ lệ tử vong ở mẹ và trẻ sơ sinh còn cao, tỉnh Gia Lai đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, trong đó tranh thủ nhiều nguồn lực từ các chương trình, dự án, đặc biệt gần đây nhất là nguồn lực thực hiện các mục tiêu của dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Trong đó có Dự án 7 chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Riêng Dự án 7, UBND tỉnh Gia Lai đã phân bổ kinh phí gần 12 tỷ đồng. Nguồn vốn này dùng để triển khai thực hiện công tác xây dựng và phát triển y tế cơ sở và nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh đó, các nội dung thuộc Dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, giai đoạn 2021 – 2025 như: Chăm sóc sức khoẻ sinh sản, làm mẹ an toàn, chăm sóc sự phát triển trẻ thơ toàn diện cũng được Hội LHPN tỉnh Gia Lai tích cực triển khai thông qua các buổi tập huấn, truyền thông, triển khai các nội dung về 4 gói chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em, Tuần lễ làm mẹ an toàn…Qua đó, nhằm trang bị kiến thức bổ ích cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong việc chăm sóc sức khỏe trẻ em và thay đổi nhận thức về việc sinh con một cách an toàn tại các cơ sở y tế./.

