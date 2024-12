Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2025

Sáng nay (18/12), tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của ngành VH-TT&DL với chủ đề: “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc – Động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”. Đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trụ sở Chính phủ đến 772 điểm cầu trên toàn quốc với gần 16 nghìn đại biểu tham dự. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, lãnh đạo Sở VH-TT&DL và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Quán triệt và triển khai kịp thời các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; năm 2024, mgành VH-TT&DL đã tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ với chủ đề công tác “Tận tụy – Chuyên nghiệp – Tinh thông – Hiện đại – Đoàn kết – Kỷ cương – Tăng tốc về đích”. Các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đạt nhiều kết quả nổi bật với 1.175 huy chương quốc tế thể thao Việt Nam đạt được tại các Đại hội thể thao quốc tế; du lịch Việt Nam đón gần 17,5 triệu lượt khách quốc tế (tăng 38,9% so với năm 2023), 110 triệu lượt khách nội địa (tăng 1,6% so với năm 2023), tổng thu từ du lịch năm 2024 ước đạt 840 nghìn tỷ đồng (tăng 23,8% so với năm 2023). Công tác đối ngoại văn hoá có nhiều điểm sáng với 11 văn bản hợp tác quốc tế được Bộ VH-TT&DL ký kết trong năm 2024 nhân các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tại nước ngoài. Nhiều hoạt động, sự kiện giao lưu, hợp tác quốc tế về VH-TT&DL được tổ chức thành công, quảng bá hình ảnh và góp phần củng cố vị thế quốc tế của Việt Nam.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; với phương châm “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện; đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả”, ngành VH-TT&DL cả nước sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong sự nghiệp với mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt là “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đột phá kiến tạo không gian phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021-2025./.

Mỹ Tiến – Mạnh Hà

