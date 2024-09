Trước những diễn biến khó lường của thời tiết do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, tối qua (11/9), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có công điện gửi các bộ, ngành, địa phương miền Bắc yêu cầu tập trung ứng phó lũ lớn, đảm bảo an toàn đê điều trên các sông ở Bắc bộ, nhất là hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình.

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó lũ lớn trên sông Hồng – sông Thái Bình

Công điện nêu rõ, những ngày qua, tại Bắc Bộ đã liên tiếp xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng, lũ một số nơi ở thượng nguồn đã vượt mức lũ lịch sử, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đã xảy ra ở nhiều địa phương gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước. Các hồ chứa đã được vận hành phù hợp góp phần cắt giảm lũ ở hạ du nhưng lũ trên nhiều các tuyến sông ở Bắc Bộ vẫn lên mức báo động 2 đến báo động 3, một số nơi vượt báo động 3, gây ngập lụt nghiêm trọng vùng ven sông, đe dọa an toàn đối với đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố không chủ quan, lơ là, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Các địa phương phải tập trung rà soát, kiểm tra, triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ”. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị, nhất là tại các trọng điểm xung yếu để kịp thời triển khai hộ đê, xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ tập trung vào tình hình bão, mưa lũ, thiên tai tại các tỉnh, thành phố phía Bắc

Trước đó vào chiều ngày 11/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. Cuộc họp tập trung vào tình hình bão, mưa lũ, thiên tai đã gây hậu quả rất lớn và diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “đặt tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết”, “không để ai bị đói, bị rét, bị khát, không có chỗ ở”… Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tổ chức ứng trực 24/24 giờ để ứng phó, giải quyết các vấn đề khẩn cấp. Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị, địa phương không bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tập trung lực lượng, hỗ trợ địa phương, cơ quan, người dân bị thiệt hại, trên tinh thần “ai có của giúp của, ai có công giúp công, có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều”, “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”… Các địa phương, các lực lượng tiếp tục tập trung cứu hộ, cứu nạn với người bị nạn, mất tích; cứu chữa những người bị thương; lo hậu sự cho người xấu số; nhanh chóng ổn định tình hình trong thời gian sớm nhất.

Lũ sông Hồng ở Hà Nội bắt đầu rút

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tính đến 7 giờ sáng nay (12/9), mực nước lũ trên sông Hồng tại Hà Nội ở mức 11,2 m, dưới mức báo động 3 và đang giảm, mỗi giờ sẽ rút 2 cm. Tuy nhiên, Bắc Bộ vẫn có mưa to, trong đó Hà Nội đêm và sáng sớm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Một vụ sạt lở tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai làm 18 người chết và mất tích

Một vụ sạt lở tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai vào chiều ngày 10/9 vừa qua đã làm 18 người chết và mất tích.

Đây là vụ sạt lở thứ 2 xảy ra trên địa bàn xã Nậm Lúc. Vụ sạt lở đã vùi lấp hoàn toàn 8 nhà dân, khiến nhiều người chết và mất tích. Hiện trời tiếp tục mưa, tuyến đường chính vào thôn đang sạt lở hàng trăm điểm nên công tác cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân mất tích gặp vô vàn khó khăn. Các đơn vị cũng đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích. Đến 17 giờ 30 ngày 11/9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã đưa được 11 người bị thương ra khỏi hiện trường và đưa đi cấp cứu. Theo thống kê, có 7 người chết, hiện vẫn còn 11 người bị mất tích./.

Khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thôn Làng Nủ

Liên quan đến vụ lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng xảy ra sáng ngày 10/9 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên khiến toàn bộ 37 ngôi nhà bị vùi lấp; hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích đang được khẩn trương thực Trong ngày hôm qua (11/9), các lực lượng gần 800 người đã tiếp cận được Làng Nủ cùng người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm hơn 60 nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng này. Nén đau thương, tất cả quyết tâm dồn sức để hoàn tất công tác tìm kiếm trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tính đến 18h ngày 11/9, thống kê đã có 34 nạn nhân tử vong được tìm thấy và vẫn còn 61 nạn nhân mất tích. Đồng hành cùng các lực lượng cứu hộ và người dân địa phương, nhiều tình nguyện viên, mạnh thường quân cũng có mặt để sẻ chia, động viên Làng Nủ vượt qua đau thương, dần ổn định cuộc sống.

Tìm thấy 15 thi thể vụ nhiều xe bị lũ cuốn ở Cao Bằng, còn 15 người mất tích

Trong khi đó, liên quan đến vụ 3 ô tô cùng nhiều xe máy bị sạt lở vùi lấp và cuốn trôi ở Cao Bằng, ngày 11/9, Cục Cảnh sát giao thông cho biết đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 15 thi thể./.

