Thông báo kết luận của đồng chí Dương Mah Tiệp – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 50 thông báo kết luận của đồng chí Dương Mah Tiệp – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo vào ngày 26.2.2025.

Theo đó, đồng chí Dương Mah Tiệp thống nhất với nội dung báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay tỉnh Gia Lai đã tổ chức, thực hiện quyết liệt công tác Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh và đạt được một số kết quả đáng kể. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số vấn đề khó khăn, vướng mắc cần sớm được khắc phục. Do yêu cầu công tác Kiểm kê đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh phải được đẩy nhanh khẩn trương hoàn thành đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định, đồng chí Dương Mah Tiệp yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực xác định địa giới hành chính để đảm bảo việc kiểm kê đúng ranh giới, đạt tiến độ theo yêu cầu đề ra; thống nhất kiểm kê diện tích đất lâm nghiệp và kiểm kê chuyên đề; kịp thời xử lý, khắc phục phần mềm kiểm kê đất đai, phục vụ kịp thời cho các đơn vị thực hiện Kiểm kê đất đai năm 2024; theo dõi, hướng dẫn giải quyết các vấn đề chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao, không làm gián đoạn công tác Kiểm kê đất đai năm 2024 trên địa bàn. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh khẩn trương phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh và thống nhất số liệu phục vụ kết quả kiểm kê đất đai năm 2024 của từng địa phương để tổng hợp theo quy định; đối với những nội dung chưa thống nhất báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để giải quyết./.

