Thị xã An Khê thực hiện quả Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; thị xã An Khê đã thực hiện hiệu quả Tiểu dự án 1 – Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Dự án được triển khai đã giúp người dân có thêm điều kiện, thay đổi tư duy sản xuất, chăn nuôi góp phần nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Từ nguồn vốn hỗ trợ của Dự án 3 – Tiểu dự án 1 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, trong 2 năm (2023 – 2024), xã Tú An, thị xã An Khê đã hỗ trợ 40 con bò lai sinh sản cho 40 hộ nghèo, hộ cận nghèo để chăn nuôi. Các hộ được hỗ trợ đã tận dụng lợi thế của địa phương để trồng cỏ nhằm đảm bảo nguồn thức ăn cho bò. Sự hỗ trợ đã động lực để các hộ chăm sóc tốt bò sinh sản, vươn lên thoát nghèo. Đến cuối năm 2024, xã Tú An còn 55 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,95%, giảm 0,46% so với năm 2023; hộ cận nghèo còn 94 hộ, chiếm 6,75%, giảm 0,54% so với tỷ lệ hộ cận nghèo cuối năm 2023.

Ông Lê Hữu Bổng – Thôn Tú Thủy 1, xã Tú An, thị xã An Khê chia sẻ: “Hoàn cảnh con bị tai nạn, Nhà nước hỗ trợ cho con bò. Về mình chăn dắt, trồng cỏ để chăn nuôi, chuồng trại đảm bảo, ở đây hỗ trợ cho con bò, có đất trồng cỏ, chăm sóc, chứ hỗ trợ không có đất, không có cỏ thì không có cho bò ăn.”

Bà Trương Thị Hồng Tất – Phó Chủ tịch UBND xã Tú An, thị xã An Khê cho biết: “Trong năm địa phương đã triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo Theo đó, UBND xã đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến với các tầng lớp Nhân dân. Thứ 2, triển khai thực hiện, đầy đủ, kịp thời các chính sách, các nguồn hỗ trợ đảm bảo theo quy định, Bên cạnh đó đã kịp thời cùng cô, kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo, phân công cụ thể cho từng thành viên đề phụ trách từng thôn, làng. Đặc biệt là đối với các đoàn thể sẽ phụ trách đổi tượng là đoàn viên, hội viên nghèo thuộc diện mình quản lý, Đồng thời triển khai tổ chức Hội nghị ký kết giúp đỡ thoát nghèo. Ngoài ra tiền hành rà soát các nguyên nhân nghèo cũng như nguyện vọng của hộ nghèo để có hướng xây dựng kế hoạch cụ thể đề ra giải pháp thoát nghèo sát với hoàn cảnh của từng hộ gia đình.’’

Thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3, từ năm 2022 đến nay, thị xã An Khê đã phân bổ vốn cho UBND các xã, phường thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp gần 1,87 tỷ đồng, cấp 106 con bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Để việc chăn nuôi đạt hiệu quả, thị xã đã tổ chức các lớp tập huấn cho người dân chăn nuôi bò và triển khai theo nhóm cộng đồng để hộ có kinh nghiệm làm kinh tế giỏi hướng dẫn về khoa học kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc bò sinh sản cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giúp các hộ có thêm công ăn việc làm để tăng thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của thị xã.

Ông Trần Hoàng Quang – Quyền Chủ tịch UBND xã Cửu An, thị xã An Khê trao đổi: “Trong thời gian qua trên địa bàn xã Cửu An từ năm 2022 – 2024, công tác giảm nghèo được thị uỷ, UBND thị xã rất quan tâm, có những chương trình giảm nghèo uỷ ban tham mưu cho Đảng uỷ, ban hành các nghị quyết về giảm nghèo, giao nhiệm vụ cho các mặt trận và đoàn thể, tổ chức chính trị theo dõi, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua các chương trình hỗ trợ bà con rất phấn khởi, từ các mô hình để tuyên truyện vận động, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. Căn cứ các nội dung hỗ trợ họ cố gắng phát triển nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế, bà con rất phấn khởi. Những mô hình sinh kế tương đối phù hợp với điều kiện của bà con trên địa bàn nông thôn.”

Việc lựa chọn đúng đối tượng thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; triển khai mô hình sinh kế phù hợp với bà con và phát huy được hiệu quả của các nhóm cộng đồng là những yếu tố để thị xã An Khê thực hiện có hiệu quả Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện nay, đàn vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt sẽ là tiền đề giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, tạo điều kiện để tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống. Qua đó, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo hàng năm và thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại địa phương..

