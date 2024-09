Sáng nay (9.9), LĐLĐ tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn và an toàn vệ sinh viên tại tỉnh Gia Lai.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được phổ biến, tập huấn những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và những quy định hiện hành; kỹ năng, phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn và an toàn vệ sinh viên về an toàn, vệ sinh lao động; nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro tại nơi làm việc. Những kiến thức, kỹ năng được trang bị tại lớp tập huấn sẽ giúp đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn; người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và an toàn vệ sinh viên tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần ngăn chặn nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, tạo môi trường làm việc an toàn trong thời gian tới./.

Ngô Thanh – Mạnh Hà

