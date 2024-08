Sức lan tỏa Phong trào Thi đua Quyết thắng trong Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”, “Thi đua là cách làm tốt nhất, thiết thực nhất; thi đua giúp cho mọi người tiến bộ, thi đua làm cho ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua”; 5 năm qua (từ 2019 đến 2024), Phong trào TĐQT được cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Gia Lai “triển khai đồng bộ – hưởng ứng tích cực và thực hiện nghiêm túc”, đã tạo khí thế thi đua và sức lan tỏa mạnh mẽ, làm rực rỡ thêm “Vườn hoa thi đua Quyết thắng”. Qua đó, càng khẳng định vị trí, vai trò của LLVT tỉnh trong công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền địa phương và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai.

Trong 23 năm qua, cứ bước vào mùa khô, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (thuộc Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) lại lên đường sang nước Bạn Campuchia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Quân sự Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại 3 tỉnh: Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear của Vương quốc Campuchia. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, gian khổ và hiểm nguy; song với khí thế thi đua và mệnh lệnh từ trái tim, từ năm 2001 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đội K52, đã tổ chức tìm kiếm, quy tập và đưa 1.489 Liệt sỹ về yên nghỉ trong lòng đất Mẹ Việt Nam. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2020, Đội K52 vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toản – Đội trưởng Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai nói: “Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã động viên anh em, rồi phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương của bạn. Đặc biệt là nhân dân nơi đơn vị đóng quân, làm tốt công tác dân vận, vận đọng quần chúng, đặc biệt là những nơi các đơn vị quân đội của chúng ta ngày xưa đã đóng quân. Ở đây, đặc biệt bà con rất quý và mến bộ đội, sau khi chúng tôi đến các nơi đó làm tốt công tác dân vận và tuyên truyền rồi khám, chữa bệnh và được sự quan tâm của chính quyền nhất là LLVT của bạn như công an, bộ đội … đặc biệt các đồng chí của thế hệ trước người ta rất nhiệt tình ủng hộ và tìm kiếm và cung cấp những thông tin chính xác cho đội.)”

Nhận thức đúng đắn vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng và Phong trào TĐQT, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp nên Phong trào TĐQT được tổ chức, duy trì thường xuyên, liên tục và rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm. Qua các đợt phát động phong trào thi đua đột kích, cao điểm đã xuất hiện rất nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến biểu biểu.

Thượng tá Trần Thế Tùng – Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP. Pleiku, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao đổi: “Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ CHQS tỉnh; nâng cao nhận thức phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ về công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết Thắng. Tham mưu xây dựng các tiềm lực trong khu vực thành phố ngày càng vững chắc. Chủ động nắm chắc tình hình tham mưu xử lý tốt các tình huống không để bị động, bất ngờ giúp ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Giữ vững 100% chi bộ quân sự có cấp ủy. làm tốt công tác phát triển đảng viên trong các lực lượng đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.”

Phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh Gia Lai đã hướng vào thực hiện tốt khâu đột phá về đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật. Đồng thời đẩy mạnh Phong trào TĐQT gắn với công tác dân vận với các phong trào, hoạt động ý nghĩa, thiết thực, như: Phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Quân đội chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” …

Đại tá Lê Tuấn Hiền – Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “5 năm qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5; mà thường xuyên, trực tiếp là Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh Gia Lai, LLVT tỉnh Gia Lai đã triển khai toàn diện nhiệm vụ QSQP; tập trung xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh TSVM; trong đó phải nói đến phong trào thi đua của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh quyết tâm thi đua và đã thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.”

Phong trào TĐQT đã có sức lan tỏa sâu rộng và hiệu ứng tích cực trong LLVT tỉnh Gia Lai, tạo động lực quan trọng để các cơ quan, địa phương, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tạo nền tảng, cơ sở vững chắc để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng Gia Lai trở thành khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và trong Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia.

Đại tá Lê Kim Giàu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thể hiện quyết tâm: “LLVT tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” vững chắc. Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, có chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ cao. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng “giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng an ninh, văn minh về văn hóa xã hội”.

Từ những kết quả đã đạt được trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2019 – 2024, mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tự hào bởi đóng góp xuất sắc của mình; đó cũng chính là động lực quan trọng để tiếp tục phát huy cao độ phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ đổi mới; đồng thời phát huy truyền thống “Đoàn kết chiến đấu, kiên cường bám trụ, trưởng thành nhanh chóng, chiến thắng vẻ vang” của LLVT tỉnh; ra sức thi đua thực hiện Phong trào TĐQT giai đoạn 2024-2029 với những thành tích, kết quả nổi bật hơn nữa để xây dựng LLVT tỉnh Gia Lai vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh vững mạnh; đóng góp đắc lực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai.

Đức Hải – Huy Bắc

Lượt xem: