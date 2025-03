Sư đoàn 320 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2025

Sáng nay (3/3), cùng với các đơn vị trong toàn quân, Sư đoàn 320 thuộc Quân đoàn 34 long trọng tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2025.

Với chủ đề “Thần tốc – Quyết thắng”, trong năm 2025, Sư đoàn 320 thi đua làm tốt công tác giáo dục truyền thống, phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sư đoàn tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch, chương trình, nội dung, bảo đảm 100% quân số; phấn đấu kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% trở lên đạt khá, giỏi; huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm chất lượng ngay từ tuần đầu, tháng đầu; kiểm tra “3 tiếng nổ” 100% nội dung đạt khá, giỏi, có từ 1 đến 2 đại đội đạt giỏi trở lên, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cũng tại lễ ra quân, Sư đoàn 320 đã phát động Phong trào thi đua thực hiện “Năm an toàn giao thông 2025” với chủ đề: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn” với mục tiêu 100% các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động Năm an toàn giao thông năm 2025 thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 320 đã ký kết giao ước thi đua với quyết tâm thực hiện thắng lợi nội dung, chỉ tiêu thi đua, góp phần xây dựng Sư đoàn “tinh, gọn, mạnh”, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng Sư đoàn 320 đã tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” năm 2024 cho Trung đoàn 48 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2024; tặng Giấy khen cho các tập thể đạt giải trong Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2025.

Tại lễ ra quân huấn luyện năm 2025, Sư đoàn 320 đã tổ chức chương trình Chạy hưởng ứng Ngày thể thao quân sự thế giới nhằm khuyến khích phát triển hoạt động giáo dục thể chất, rèn luyện thể lực, đảm bảo sức khỏe bền bỉ của quân nhân để sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác.

Nhâm Dung – Thanh Sáng

Lượt xem: