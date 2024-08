Sôi nổi các hoạt động lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực và ý nghĩa, mang lại hiệu quả, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung tay xây dựng tỉnh ngày càng vững mạnh.

Những ngày qua, người dân ở buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa đã tích cực tham gia hiến đất và ngày công để xây dựng đường giao thông nội thôn, giao thông nội đồng, tạo động lực để phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Đó là 1 trong những hoạt động thiết thực nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Nay Thiay – Người dân buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa tâm sự: Gia cùng bà con trong làng hiến đất làm đường nội thôn để góp phần làm đường giao thông sạch đẹp; nhiều gia đình cùng mình làm đường nội đồng, tham gia mọi việc để phấn đấu xây dựng thôn buôn đạt thôn nông thôn mới…

Ông Trịnh Thanh Khiết – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa cho biết: Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực tại cơ sở để hưởng ứng tích cực các phong trào các cuộc vận động, cụ thể như hỗ trợ xây dựng 30 căn Nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện, hỗ trợ 24 bệnh nhân nghèo đi khám chữa bệnh; hỗ trợ các mô hình sinh kế để bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm như hỗ trợ dê, bò cho người nghèo phát triển sản xuất, phấn đấu xây dựng nông thôn mới…

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thữI, phong trào xây dựng nhà Đại đoàn kết do Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê phát động đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các cơ quan, đoàn thể và nhà hảo tâm đứng chân trên địa bàn. Từ nguồn kinh phí đóng góp được với trên 300 triệu đồng, địa phương đã xây tặng 3 ngôi nhà Đại đoàn kết và sửa chữa nhà cho 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Trần Thị Hường – Người dân phường Tây Sơn, thị xã An Khê chia sẻ: Gia đình tôi khó khăn, nhà cửa khi trước bị hư hỏng hết. Vừa rồi được MTTQ hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà mới. Bây giờ có được ngôi nhà ở, tôi yên tâm lắm, tôi mừng lắm…

Ông Nguyễn Công Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê cho biết: Ban Thường trực MTTQ Việt Nam thị xã An Khê đã chỉ đạo UBMT các xã, phường tổ chức các phần việc, hoạt động, công trình để chào mừng đại hội mặt trận các cấp. Qua chỉ đạo thì mặt trận tại các xã, phường đã thực hiện được nhiều phần việc như ở phường An Tân đã xây dựng được con đường hoa giấy, phường An Phú công trình đường hoa mai và một số địa phương khác xây dựng con đường chiếu sáng an ninh, Tuyến đường cờ Tổ quốc, khu dân cư cờ đỏ sao vàng…

Các công trình, phần việc nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI được triển khai rộng khắp ở cơ sở đã khẳng định vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; qua đó đã cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Ông Siu Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chia sẻ: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã phát động các phong trào thi đua hướng về Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh và đã được các cơ sở và bà con hưởng ứng tích cực. Qua đó nhiều hoạt động tại cơ sở như hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, thay đổi phương thức làm ăn, xây dựng đời sống văn hoá mới, rồi các hoạt động văn hoá văn nghệ thể thao để chào mừng…các hoạt động sôi nổi tại cơ sở sẽ góp phần cho thành công Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Gia Lai sắp tới…

Các hoạt động trong phong trào thi đua do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động đã đem lại hiệu quả thiết thực, mang lại diện mạo mới cho vùng nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương./.

