Rạng ngời những mùa Xuân có Đảng quang vinh

Được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện; trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành (03/02/1930-03/02/2025), Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta lập được những kỳ tích, những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử. Vượt qua tăm tối, “con thuyền cách mạng Việt Nam” cập những bến bờ vinh quang; đất nước thái bình, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tự hào dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng và truyền thống quý báu của quê hương cách mạng; các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tỉnh Gia Lai đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, vượt qua bao khó khăn, thách thức; lập nên những chiến công chói lọi trong kháng chiến và những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh nhà. Mỗi mùa Xuân mới đến, Gia Lai bừng sáng sức sống mới với sự đổi thay kỳ diệu.

Là Đảng cách mạng, chân chính; lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; 95 năm qua kể từ khi được thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh, ưu tú, trí tuệ; kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta lập được những kỳ tích trong hai kỷ nguyên của đất nước: Kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1930 đến năm 1975) và Kỷ nguyên thống nhất đất nước, đổi mới, phát triển (từ năm 1975 đến năm 2025). Đây là nguồn sức mạnh chính trị và cơ sở vật chất, nền tảng tinh thần vững chắc để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiến bước vào Kỷ nguyên thứ ba-Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh; dân tộc ta lên tầm cao mới, phát triển cùng thời đại.

Hoà cùng dòng thác cách mạng của dân tộc, nguyện đi theo con đường chân lý mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã sáng suốt lựa chọn đó là độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội; các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tỉnh Gia Lai đã giành những thắng lợi to lớn trong hai cuộc kháng chiến, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tập trung kiến thiết, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Dưới ánh sáng soi đường của Đảng, từ thành thị đến các vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới của tỉnh đã không ngừng khởi sắc. Dự ước trong nhiệm kỳ 2020-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt bình quân 6,21%/năm, quy mô kinh tế gấp 1,9 lần so với đầu nhiệm kỳ và dự ước đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 75,69 triệu đồng, tăng 23,15 triệu đồng so với cuối năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo từ 12,09% (năm 2021) giảm còn 6,06% (năm 2024); có 3/17 địa phương cấp huyện, 101 xã và 160 thôn làng đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần không ngừng nâng cao, các tầng lớp Nhân dân tỉnh Gia Lai càng vững niềm tin với Đảng và kỳ vọng quê hương, đất nước sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển.

Già làng Rơ Chăm Chích – Làng Beng, xã Ia Chía, huyện Ia Grai bày tỏ: “Mong cho bà con dân làng bước vào năm mới tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe, đời sống phát triển, kinh tế – xã hội ngày càng vững bước đi lên.”

Ông Nguyễn Văn Toàn – Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng làng Ring, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông chia sẻ: “Trước thềm năm mới 2025, bà con rất là mong muốn là mình sẽ thay đổi được về kinh tế, làm ăn sẽ phất triển hơn năm 2024 và sẽ có nhiều bước đột phá mới, có nhiều hộ gia đình giàu có hơn trên mảnh đất làng Ring.”

Phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Gia Lai vào ngày 06/01/2025; Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc; đồng thời nhấn mạnh những giá trị to lớn của vùng đất Gia Lai giàu truyền thống cách mạng, hội tụ nhiều nét văn hóa đặc sắc và có những tiềm năng, dư địa, cơ hội phát triển đang rộng mở. Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng và đồng tình với quan điểm, định hướng phát triển của tỉnh và chỉ đạo để mục tiêu, khát vọng trở thành hiện thực, Gia Lai cần phải tiếp tục nỗ lực lớn, quyết tâm cao hơn nữa; tập trung xây dựng và phát triển trở thành tỉnh khá trong khu vực Duyên hải miền Trung – Tây Nguyên.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu: “Chúng ta tự hào và trân trọng chứng kiến tinh thần anh dũng, kiên cường trong kháng chiến, sau khi đất nước thống nhất, lại được thấy một Gia Lai luôn thắp nên niềm hy vọng, không ngừng nỗ lực, vượt khó vươn lên, đổi mới sáng tạo, từ nền tảng kết cấu hạ tầng lạc hậu, quy mô kinh tế nhỏ, tỉnh đã tận dụng tốt các tiềm năng, lợi thế đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện, giữ vững vị trí chiến lược về chính trị, quốc phòng, an ninh. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tôi biểu dương, đánh giá cao, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai đã đạt được trong thời gian qua.”

Những thành tựu quan trọng trong năm bản lề 2024; đặc biệt là những tình cảm sâu sắc và sự chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của Trung ương là động lực, động viên, cổ vũ toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai thi đua tăng tốc, bứt phá để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2025-năm đặc biệt quan trọng trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 và nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Năm 2025 tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ đoàn kết, thống nhất, nâng cao tinh thần trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Thứ nhất là tập trung triển khai các giải pháp quyết liệt để phát triển kinh tế, trong đó theo chỉ đạo của Trung ương trong năm 2025 phải có sự phát triển vượt bậc về tốc độ tăng trưởng, để đến nhiệm kỳ mới 2025-2030 thì tăng trưởng của địa phương phải đạt được hai con số trở lên, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng nên đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền địa phương phải nỗ lực, quyết tâm cao thì mới tổ chức thực hiện đạt được. Thứ hai là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh vào ngày 06/01/2025; đó là trên cơ sở phát huy nội lực, chúng ta tập trung phát triển kinh tế dựa trên 3 trụ cột chính là phát triển nền nông nghiệp có chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ để tăng giá trị của các sản phẩm nông nghiệp; thứ hai là phát triển công nghiệp theo lợi thế của địa phương, trong đó chú ý đến công nghệ chế biến các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp năng lượng tái tạo trên địa bàn của tỉnh; thứ ba là phát triển du lịch theo lợi thế của địa phương.”

Xuân mới dâng trào khí thế và đang bừng lên sức sống mới; dưới ánh sáng của Đảng càng thắp sáng niềm tin, khát vọng phát triển mạnh mẽ của dân tộc ta. Với Gia Lai, Xuân Ất Tỵ 2025 càng đặc biệt hơn khi Đảng bộ tỉnh Gia Lai tròn 80 tuổi xây dựng và trưởng thành (10/12/1945-10/12/2025) với biết bao kỳ tích, thành tựu rực rỡ trong hành trình kiên định, kiên cường vượt khó. Ý Đảng quyện với lòng dân và được ươm mầm những khát vọng vươn cao, vươn xa; điểm tựa từ mùa Xuân này, Gia Lai càng vững vàng vươn lên để đón nhận tương lai tươi sáng, rạng ngời ánh huy hoàng./.

