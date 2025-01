Phỏng vấn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên về thành tựu của Đảng bộ Gia Lai trong năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

Kết thúc năm 2024, Gia Lai đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục chuyển biến tích cực. Bộ máy của hệ thống chính trị các cấp được củng cố, xây dựng theo hướng “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”; kinh tế có bước phát triển mới với những con số rất ấn tượng; đời sống của các tầng lớp Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững. Những thành tựu đạt được trong năm bản lề 2024 là tiền đề quan trọng để Gia Lai tăng tốc, bứt phá, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2025-năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhân dịp đầu Xuân mới, Tết Cổ truyền Ất Tỵ 2025;đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài PT-TH Gia Lai.

PV Hà Đức : Trước hết, trân trọng cảm ơn Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai!

Thưa Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy! Năm 2024, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đổi mới sáng tạo; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu, dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực. Xin Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết những thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh Gia Lai trong năm 2024?

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai: “Năm 2024 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương; đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cùng nhau quyết tâm, quyết liệt trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần hết sức nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt nên đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Thứ nhất trên lĩnh vực kinh tếđạt được 16/21 chỉ tiêu và 5/5 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Đặc biệt, thu ngân sách trong năm 2024 đạt hơn 6.334 tỷ đồng, đây là các chỉ tiêu khích lệ tỉnh Gia Lai, tạo ra những chuyển biến tích cực trong thời gian đến để chúng ta tổ chức thực hiện tốt hơn. Thứ hai là về giáo dục, y tế cũng đạt được những kết quả cao. Các vấn đề về an sinh xã hội, chính sách về văn hóa, thể thao, du lịch cũng có những khởi sắc. Chúng ta cũng đã có những chuyển biến tốt trong việc xóa đói, giảm nghèo; nay tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chúng ta giảm còn hơn 6%; các chính sách về an sinh xã hội cũng được các cấp ủy, chính quyền quan tâm; các đối tượng chính sách được hỗ trợ kịp thời. Đặc biệt chuẩn bị đón Tết, các đối tượng chính sách, người có công, gia đình khó khăn, hộ nghèo được các cấp ủy, chính quyền quan tâm đến thăm, động viên, hỗ trợ. Thứ tư là chúng ta đã giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đây là điều kiện hết sức quan trọng để chúng ta tập trung triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế. Thứ năm là các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là chuẩn bị một bước cho đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Năm 2024 cũng là năm chúng ta tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đặc biệt là đánh giá, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.”

Phóng viên Hà Đức : Thưa Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy! Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025) và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; đặc biệt là tập trung thực hiện chỉ đạo quan trọng của Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc vào đầu năm 2025 với cán bộ chủ chốt của Gia Lai về quyết tâm xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Duyên hải miền Trung – Tây Nguyên. Vậy trong năm 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nào thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy?

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai: “Năm 2025 là năm cuối của một nhiệm kỳ đại hội, với quyết tâm chính trị rất cao; hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai sẽ tăng tốc, bứt phá để thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ đoàn kết, thống nhất, nâng cao tinh thần trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Thứ nhất là tập trung triển khai các giải pháp quyết liệt để phát triển kinh tế, trong đó theo chỉ đạo của Trung ương trong năm 2025 phải có sự phát triển vượt bậc về tốc độ tăng trưởng, để đến nhiệm kỳ mới 2025-2030 thì tăng trưởng của địa phương phải đạt được hai con số trở lên, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng nên đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền địa phương phải nỗ lực, quyết tâm cao thì mới tổ chức thực hiện đạt được. Thứ hai là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh vào ngày 06/01/2025; đó là trên cơ sở phát huy nội lực, chúng ta tập trung phát triển kinh tế dựa trên 3 trụ cột chính là phát triển nền nông nghiệp có chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ để tăng giá trị của các sản phẩm nông nghiệp; thứ hai là phát triển công nghiệp theo lợi thế của địa phương, trong đó chú ý đến công nghệ chế biến các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp năng lượng tái tạo trên địa bàn của tỉnh; thứ ba là phát triển du lịch theo lợi thế của địa phương. Tập trung đảm bảo các chính sách về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, trong đó tập trung giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Và một nội dung nữa là quan tâm đến các đối tượng chính sách, đặc biệt là chúng ta thực hiện tốt chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn của tỉnh; quyết tâm đến tháng 6/2025 hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn của tỉnh. Thứ tư là tiếp tục giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đây là tiền đề tiên quyết để chúng ta phát triển kinh tế-xã hội. Thứ năm là tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, cụ thể hóa bằng việc lãnh đạo triển khai tốt nhiệm vụ đại hội đảng bộ các cấp. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đại hội Đảng bộ các cấp cần tập trung thực hiện tốt công tác nhân sự và văn kiện đại hội. Văn kiện đại hội phải dựa trên thực tiễn của địa phương, biên tập ngắn gọn, đi vào những nội dung cụ thể, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp, sát sườn các vấn đề của địa phương để khi nghị quyết của đại hội được ban hành thì sẽ triển khai thực hiện được ngày. Và việc quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị theo chỉ đạo của Trung ương đó là tập trung sắp xếp tổ chức, bộ máy theo chỉ đạo mới. Nhân dịp đón năm mới 2025 và Tết Cổ truyền của dân tộc, Xuân Ất Tỵ; Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3); 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh; thay mặt Đảng bộ tỉnh xin chúc cán bộ, đảng viên, Nhân dân, các lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai một năm mới dồi dào sức khoẻ, gia đình hạnh phúc; an khang thịnh vượng, chúc năm mới một thành công mới, một thắng lợi mới.”

Phóng viên Hà Đức: Một lần nữa chân thành cảm ơn Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai! Kính chúc Đồng chí cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

