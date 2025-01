Kinh tế Gia Lai – Kỳ vọng phát triển năm 2025

Năm 2024, dù phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự cố gắng, nỗ lực của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; sự linh hoạt, nhạy bén của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã góp phần đưa kinh tế của tỉnh Gia Lai tiếp tục phát triển; ghi dấu ấn với những điểm sáng và dấu mốc mới.

Điểm sáng kinh tế Gia Lai năm 2024

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung. Là năm mà cả hệ thống chính trị cùng người dân và doanh nghiệp phải nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, linh hoạt hơn nữa để tăng tốc, bứt phá nhằm hoàn thành các chỉ tiêu không chỉ của riêng năm 2025 mà của cả giai đoạn 2021-2025. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh Gia Lai cùng cả nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới- kỷ nguyên phát triển và thịnh vượng, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Gia Lai vào ngày 06/01/2025, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: Tỉnh Gia Lai cần khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh và phát huy nội lực để đưa kinh tế Gia Lai phát triển một cách sâu sắc, toàn diện dựa trên 3 trụ cột chính là: Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch.

Đây cũng chính là những định hướng phát triển đã được tỉnh Gia Lai xác định rõ và đang tập trung các giải pháp triển khai.

Trong khí thế hân hoan, phấn khởi của năm mới Ất Tỵ 2025 với những thời cơ, vận hội mới đang đến, chúng ta tin chắc rằng, lĩnh vực kinh tế của tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đạt được mức tăng trưởng cao và tạo được sự bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Với kim ngạch đạt 820 triệu USD, tăng trên 9% so với kế hoạch đề ra và tăng khoảng 21% so với năm 2023, lĩnh vực xuất khẩu là một trong những điểm sáng nổi bật nhất của bức tranh kinh tế Gia Lai trong năm 2024. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh tăng mạnh về giá trị đã góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt kỷ lục mới. Trong đó, đóng góp lớn nhất thuộc về ngành hàng cà phê với sản lượng xuất khẩu 210.000 tấn, tương ứng kim ngạch đạt 620 triệu USD, tăng 26,53% so với năm 2023. Đây cũng chính là kỷ lục xuất khẩu của ngành hàng cà phê Gia Lai từ trước đến nay.

Năm 2024 cũng đánh dấu một kỷ lục mới đối với lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh Gia Lai. Lần đầu tiên Gia Lai vươn lên đứng thứ 5 cả nước về giá trị sản xuất nông, lâm, nghiệp thủy sản với 35.473 tỷ đồng, tăng gần 5% so với năm 2023. Tốc độ tăng GRDP khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 4,86%.

Thu ngân sách là một điểm sáng tiếp theo trong bức tranh kinh tế của tỉnh Gia Lai trong năm 2024. Tính đến hết ngày 31/12/2024, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 6.334,7 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao, tăng 13,5% so với năm 2023. Năm 2024, toàn tỉnh có 1.020 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 7,2% so với năm 2023; tổng vốn đăng ký 9.980 tỷ đồng, tăng 6,3%. Qua đó, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh hiện có lên 10.384 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 156.705 tỷ đồng. UBND tỉnh Gia Lai cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đăng ký 1.496 tỷ đồng. Chính sự tăng trưởng mạnh mẽ của một số lĩnh vực kinh tế đã góp phần đưa tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2024 (theo giá so sánh 2010) tăng 3,28% so với năm 2023. GRDP bình quân đầu người đạt 68,02 triệu đồng, tăng 7,45 triệu đồng so với năm 2023.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, đưa kinh tế Gia Lai tăng tốc, phát triển

Với diện tích đất sản xuất nông nghiệp hơn 845.000 ha và điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp để phát triển đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi, Gia Lai được đánh giá cao về tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng đa dạng, quy mô lớn. Trong những năm qua, tỉnh đã đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung khai thác tối đa tiềm năng về đất đai để phát triển chuyên canh nhiều loại cây trồng được xác định là chủ lực của tỉnh như: cà phê, hồ tiêu, cao su, mía, sắn, các loại cây ăn quả…Đặc biệt, tỉnh Gia Lai đang chú trọng thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn, xem đây là những “đầu tàu” đóng vai trò dẫn dắt, định hướng liên kết để sản xuất nông nghiệp của tỉnh từng bước phát triển cả về quy mô, chất lượng, sản lượng và giá trị.

Ông Đinh Hữu Hòa – Phó Giám đốc Sở KH & ĐT tỉnh Gia Lai cho biết: “Tỉnh đã tập trung triển khai thu hút nhiều dự án vào với tỉnh trên lĩnh vực nông nghiệp tỉnh như: dự án Nhà máy đường An Khê, Nhà máy đường Ayun Pa, rồi các dự án chăn nuôi như của Trường Hải, rồi Nutifood…Qua đó đã góp phần vào tăng trưởng kinh tế cho địa phương.”

Những tiềm năng, lợi thế trên lĩnh vực nông nghiệp đang được tỉnh Gia Lai tiếp tục tập trung khai thác theo hướng bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm gắn với xây dựng chuỗi giá trị nông sản, chế biến sâu. Qua đó, tạo ra được những mặt hàng nông sản chất lượng, đảm bảo sản lượng và đáp ứng được các tiêu chuẩn để cung cấp cho thị trường trong nước và tạo nguồn hàng phục vụ xuất khẩu.

Hiệu quả từ hoạt động sản xuất nông nghiệp còn góp phần cung cấp nguồn nguyên liệu dồi dào cho lĩnh vực công nghiệp chế biến. Hiện nay, Gia Lai đã thu hút được một số doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực chế biến để góp phần giải quyết vấn đề đầu ra cho nông sản của tỉnh. Đồng thời, góp phần thúc đẩy tăng trưởng trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Ông Kulhans Singhvi – Giám đốc Chi nhánh Công ty OLAM Gia Lai thông tin: “Pleiku, Gia Lai là một trong những nơi đầu tư ban đầu mà Công ty chúng tôi – Olam đã thực hiện tại Việt Nam để lắp đặt một nhà máy sản xuất lớn. Trên thực tế, chúng tôi là một trong số ít nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên tại địa phương và chúng tôi cũng là một trong những nhà đầu tư lớn nhất. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm các phương án để mở rộng sản xuất cho nhiều sản phẩm khác để sản xuất tại đây.”

Ông Lưu Quốc Thạnh – Giám đốc Công ty TNHH Quicornac Gia Lai trao đổi: “Chúng tôi nhận thấy rằng Gia Lai là nơi rất phù hợp cho phát triển nông nghiệp, trong đó có cây chanh dây. Điều kiện thổ nhưỡng tốt, diện tích đất đai màu mỡ, rộng lớn. Chúng tôi cũng đã tìm hiểu về cơ chế, chính sách, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư của tỉnh và chúng tôi rất hài lòng khi lựa chọn Gia Lai làm nơi để triển khai dự án nhà máy.”

Để thu hút đầu tư có hiệu quả, tỉnh Gia Lai đang tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển hệ thống logistic phục vụ lưu thông hàng hóa. Cùng với đó, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp cũng đang được tập trung nâng cấp, xây dựng để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, năng lực đến triển khai các dự án đầu tư.

Ông Hoàng Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Shinec Gia Lai – Chủ đầu tư Cụm công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa cho biết: “Chúng tôi sẽ đẩy nhanh việc hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ đến chân hàng rào của các nhà đầu tư, bao gồm hạ tầng về giao thông, cấp điện, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, cảnh quan cây xanh… Khi bắt đầu triển khai dự án, công ty đã có những bước chuẩn bị trong việc thu hút đầu tư, từ việc tổ chức các đoàn đi sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu… để quảng bá hình ảnh cụm công nghiệp để thu hút đầu tư.”

Nhằm thúc đẩy tăng trưởng trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, trong năm 2025 tỉnh Gia Lai sẽ tập trung tháo gỡ những vướng mắc, sớm đưa các dự án năng lượng tái tạo đi vào vận hành.

Ông Phạm Văn Binh – Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai trao đổi: “Năm 2025 chúng tôi xác định bước đi đầu tiên là phát triển năng lượng tái tạo. Chúng tôi sẽ tập trung tháo gỡ, đưa vào vận hành các dự án điện gió còn lại, trong quý I/2025. Đồng thời xây dựng cụ thể hóa kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo.”

Tập trung các giải pháp nhằm đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu, khơi dậy nội lực trong tỉnh; đặc biệt là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường thu hút đầu tư; tăng cường tiềm lực cho phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số…được xác định là những chìa khóa để mở ra cánh cửa đưa kinh tế Gia Lai đạt được những bước tiến mới. Qua đó, tỉnh Gia Lai sẽ phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế được đặt ra trong năm 2025 như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP: 6.67%; trong đó, ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,15%; công nghiệp- xây dựng tăng 5,49%; dịch vụ tăng 9,26%; thuế sản phẩm tăng 7,14%. GRDP bình quân đầu người đạt 75,69 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 850 triệu USD; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6.435 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 29.200 tỷ đồng.

Ngọc Hà – Viễn Khánh

