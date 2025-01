Hoàn tất công tác chuẩn bị cho THTT Lễ kỷ niệm 254 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2025); 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789-2025)

Chiều nay (31/01/2025) – tức chiều Mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tại Di tích An Khê trường thuộc Quần thể Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo tại thị xã An Khê, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Gia Lai tham dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt lần cuối chương trình Lễ kỷ niệm 254 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2025); 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789-2025). Tham gia buổi tổng duyệt còn có các thành viên Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Gia Lai, UBND thị xã An Khê và Đài PT-TH Gia Lai. Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào 08h sáng Mùng 4 Tết Ất Tỵ (ngày 01/2/2025) và được truyền hình trực tiếp trên sóng THGL, nối sóng với nhiều Đài PT-TH trong cả nước, đồng thời livestream trên các nền tảng MXH Truyền hình Gia Lai.

Lễ kỷ niệm 254 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2025); 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789-2025) nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của Cuộc khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn; tưởng nhớ công lao to lớn của Nhà Tây Sơn và các tướng sĩ nghĩa quân Tây Sơn; đặc biệt để ghi nhớ, tôn vinh sự nghiệp lẫy lừng của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ, biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, gắn với phát triển du lịch.

Trong không khí khẩn trương, các công tác về cơ sở vật chất đã được hoàn thiện, từ việc trang trí khu vực tổ chức sự kiện cho đến thiết lập hệ thống sân khấu, âm thanh và ánh sáng. Khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm đã được trang hoàng lộng lẫy với các biểu ngữ, cờ hoa, hình ảnh về Cuộc khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, nhằm tạo không khí trang trọng, đầy tự hào. Đặc biệt, sân khấu chính với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thiết bị âm thanh, ánh sáng, đảm bảo chất lượng phát sóng trực tiếp trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Phần lễ gồm chương trình nghệ thuật với các tiết mục: Trống trận Tây Sơn do Đội nhạc võ – Bảo tàng Quang Trung, Bình Định biểu diễn; trích đoạn “Tây Sơn Thần tốc” do Đoàn tuồng Nhơn Hưng, Bình Định biểu diễn; màn biểu diễn Võ Cổ truyền đến từ các Câu lạc bộ thuộc Chi hội võ cổ truyền An Khê Tây Sơn thượng đạo và các nghi thức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ cùng các anh hùng tướng sĩ nhà Tây Sơn đã được tổng duyệt và hoàn chỉnh, nhằm tái hiện giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc ta và không khí hân hoan của tinh thần bách chiến bách thắng của anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung Nguyễn Huệ; với niềm tự hào, tưởng nhớ công ơn to lớn của Hoàng đế Quang Trung và các tướng sĩ nhà Tây Sơn.

Anh Nguyễn Văn Toàn – Câu lạc bộ Võ Cổ truyền Trần Cúc, thị xã An Khê cho biết: “Được tham gia biểu diễn 1 tiết mục võ thuật trong lễ kỷ niệm thì em cảm thấy rất tự hào. Câu lạc bộ đã chuẩn bị từ cách đây 3 tháng và hi vọng tiết mục góp phần cho thành công của chương trình…”

Em Võ Lê Thanh Trúc – Học sinh lớp 12 Trường THPT Quang Trung, thị xã An Khê bày tỏ: “Em rất vinh dự khi mình được chọn vào vai Công chúa Ngọc Hân trong lễ kỷ niệm. Em đã cố gắng tập luyện để mang đến tiết mục thành công…”

Cùng với đó công tác tổ chức hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự cũng được chú trọng. Đặc biệt, công tác truyền thông và chuẩn bị cho truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm đã được Đài PT-TH Gia Lai phối hợp chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để đảm bảo sự kiện được đưa đến đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh.

Ông Nguyễn Phan Trường – PGĐ Trung tâm Văn hoá Thông tin và thể thao thị xã An Khê thông tin: “Công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm thì cũng đã được Trung tâm Văn hoá Thông tin thị xã An Khê phối hợp với các đơn vị chuẩn bị cách đây khá lâu và công tác tổng duyệt đến chiều nay thì cơ bản là ổn để sự kiện diễn ra thành công…”

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các khâu tổ chức sẽ góp phần đảm bảo cho thành công của Lễ kỷ niệm 254 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn; 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ thêm tự hào về những chiến công hào hùng của ông cha, tiếp bước giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc./.

Theo dòng thời gian, dấu son lịch sử của Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và Chiến thắng Ngọc Hồi -Đống Đa đã trở thành một sự kiện văn hóa đặc sắc với chuỗi hoạt động trong Lễ kỷ niệm được tổ chức tại thị xã An Khê vào Mùng 4 và Mùng 5 Tết Nguyên đán hàng năm. Lễ kỷ niệm 254 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2025); 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789-2025) sẽ được tổ chức vào 08h sáng Mùng 4 Tết Ất Tỵ (ngày 01/2/2025) tại Di tích An Khê trường thuộc Quần thể Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo tại thị xã An Khê, và được truyền hình trực tiếp trên sóng THGL, nối sóng với nhiều Đài PT-TH trong cả nước, đồng thời livestream trên các nền tảng MXH Truyền hình Gia Lai. Mời quý vị khán giả đón xem.

Mỹ Tiến – Quốc Linh – Minh Trung

