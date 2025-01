Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết các đơn vị trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Tối qua (ngày 28/1, tức 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn 2024), trước thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới Ất Tỵ 2025, đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đi thăm, chúc Tết và động viên đội ngũ y – bác sỹ trực cấp cứu tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ trực phòng cháy, chữa cháy tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai; đồng thời thăm, động viên công nhân thuộc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai làm nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực chợ đêm và Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế và UBND thành phố Pleiku.

Đến thăm, chúc Tết lãnh đạo, y – bác sỹ trực cấp cứu tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Khoa Cấp cứu khi đã bố trí đầy đủ y- bác sỹ và triển khai đồng bộ các giải pháp để chủ động ứng cứu, cấp cứu cho bệnh nhân. Cảm thông, chia sẻ với công việc trực cấp cứu ngày Tết vất vả, nhất là thời điểm giao thừa chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, đồng chỉ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung mong muốn đội ngũ y-bác sỹ công tác tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khắc phục khó khăn, phát huy phẩm chất cao quý của người Thầy thuốc Việt Nam “Lương y như từ mẫu”, hết mình chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Nhân dịp Xuân mới Ất Tỵ 2025, đồng chí Rah Lan Chung chúc cán bộ, y-bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh thật nhiều sức khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ trực phòng cháy, chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đạt được, đặc biệt là đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo có hiệu quả trong công tác phòng cháy, chữa cháy; nhờ đó trong năm 2024, số vụ cháy, số người chết và thiệt hại về tài sản do cháy nổ gây ra trên địa bàn tỉnh đều giảm sâu so với năm 2023; không để xảy ra vụ cháy nổ nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng về người. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Công tác trực, sẵn sàng ứng cứu cháy nổ trong những ngày Tết rất vất vả; do đó lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; bố trí cán bộ, chiến sỹ trực khoa học, bài bản; sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ kịp thời khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Nhân dịp Xuân mới Ất Tỵ 2025, đồng chí Rah Lan Chung chúc cán bộ, chiến sỹ lực lượng phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh luôn mạnh khỏe, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đến thăm, chúc Tết các công nhân thu gom rác, vệ sinh môi trường tại thành phố Pleiku thuộc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai trước thềm năm mới Ất Tỵ 2025, đồng chí Phó Bí thư Tinhr ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung chúc người lao động Công ty nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc; công việc sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển, đời sống công nhân lao động ngày một nâng cao. Đồng chí Rah Lan Chung cho rằng: Khối lượng công việc dọn dẹp vệ sinh trong đêm giao thừa rất vất vả, kéo dài nhiều giờ đồng hồ; chính vì vậy, Công ty Cổ phần Công trình độ thị Gia Lai cần quan tâm, có những chính sách chăm lo, hỗ trợ, động viên để người lao động vươn lên hoàn thành công việc được giao. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đã lì xì chúc mừng năm mới các công nhân thu gom rác, vệ sinh đường phố để góp phần tạo cảnh quang môi trường của thành phố Pleiku luôn xanh-sạch-đẹp.

Đoàn Bình – R’Piên

